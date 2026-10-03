全民保險 10/9爾灣、10/10羅蘭崗 退休理財規畫講座

掃碼註冊10月9日爾灣、10月10日羅蘭崗講座

AI摘要 文章摘要整理： 全民保險舉辦退休理財規劃講座，提醒民眾從退休收入、Medicare醫療保障與長期照護三面向檢視退休準備，並提供爾灣與羅蘭崗兩場報名資訊。

到底需要存多少錢才能退休？這個問題是每一個人心中最大的疑惑。據調查，美國人認為要過上舒適的退休生活，平均需要約$146萬的退休儲蓄，但到底夠不夠，取決於退休後需要多少收入，收入來自哪裡；如果醫療支出增加，是否有足夠的資產承受；如果需要長期照護，費用由誰來支付？因此，一個完整的退休規劃，需要從三個重要的「退休帳戶」來思考：

退休收入帳戶：普遍來說，退休後的收入來自社會安全金、公司或個人退休帳戶（如：401(k)、403(b)、IRA等）、存款或投資帳戶、其他收入等。退休規劃的關鍵，不只是累積多少錢，而是如何把資產變成持續的退休收入。

醫療保障帳戶：年滿65歲後，需要將健康保險 換為聯邦醫療保險 （Medicare，俗稱「紅藍卡」）且需另外購買「輔助醫療保險計畫」來涵蓋紅藍卡不理賠的醫療費用以及處方藥開銷。輔助醫療保險計畫可分為HMO（優勢計畫）以及 PPO（補充計畫）。HMO計畫保費低廉且包含處方藥但看醫生較不方便，如果生大病，大醫院可能不接受；PPO看醫生較方便但保費較高，且需要另外購買處方藥計畫。退休後醫療費用可能成為重要的支出，了解聯邦醫療保險 福利，選擇適合的輔助保險計畫，才不會在生大病時被醫療帳單拖垮。

長期照護帳戶：許多人在規劃退休生活時，往往忽略了長期照護的費用。據統計， 65歲以上的年長者中只有21% 的人表示擁有可以支付長期護理費用的資金或保險。但事實上，每三位65歲以上的年長者中就有兩位需要使用到長期照護服務，平均使用年限為3年，如果是慢性疾病，更是可以高達10年以上。長期護理費用一年可以從$9萬到14萬不等，沒有提前準備，高昂的費用該如何支付？

「退休真正需要準備的，不只是『存了多少錢』，而是退休後的收入、醫療，以及萬一需要長期照護時，錢從哪裡來？」「全民保險」資深退休規劃專家將用實際案例分享，從退休收入、Medicare與醫療支出、長期照護三個面向，帶您重新檢視自己的退休準備，了解退休後可能面臨的財務風險，以及可以提前規劃的方向。

線上報名：https://dub.sh/2026Medi；電話報名撥打：626-873-1618。

講座地點：10月9日（爾灣）：980 Roosevelt #200A, Irvine, CA 92620；10月10日（羅蘭崗）：17506 Colima Rd., #201, Rowland Heights, CA 91748

「全民保險」幫助企業與社區每個家庭，打造優質的保險理財規劃，提供各項年金、長期護理、退休計畫、資產配置、老人保險、個人醫療保險、團體醫療保險、汽車房屋保險、商業保險、人壽保險、遺產規劃、信託規劃等。羅蘭崗總公司電話626-363-2228；地址：17506 Colima Road, #201, Rowland Heights CA 91748。爾灣分公司電話949-943-1789；地址：980 Roosevelt, #200A, Irvine CA 92620。網址：www.anyinsurances.com