全美浙江總商會十城聯動慶中秋

月到中秋分外明，天涯共此時。9月27日晚，由全美浙江總商會主辦的第四屆「浙裡有愛·十城聯動慶中秋」活動，在洛杉磯四季廣場活動中心舉行。來自南加州政界、僑界、商界及青年社團的嘉賓，與總商會會員、浙江鄉賢及僑胞近200人歡聚一堂，共賞明月、共敘鄉情。

全美浙江總商會會長林茂盛在致詞中表示，「浙裡有愛·十城聯動慶中秋」已成為總商會年度品牌活動。四年來，活動形式不斷創新，從酒店聚會、山頂賞月，到遊輪迎月以及走進科技企業，以不同方式凝聚海外浙商和鄉賢。今年則以洛杉磯為重要連結點，與北京、杭州、上海、溫州、矽谷、紐約、西雅圖、波士頓、溫哥華等城市聯動，讓明月跨越山海，連結各地浙商與鄉親。

今年也是全美浙江總商會成立第九年。林茂盛表示，總商會多年來秉持「創新、務實」的辦會理念，服務會員、團結僑胞、整合資源，並積極促進各界交流。他同時提到近期中美元首會晤，期待雙方持續擴大溝通與合作，為經貿往來、投資合作及民間交流創造更加穩定的環境。

出席活動的嘉賓包括City of Duarte 康佳熙副市長、聖蓋博市議員Jorge Herrera，美華總榮譽會長李社潮等南加州僑界、商協會和青年組織代表致詞，並向現場嘉賓致以節日祝福。中秋節是凝聚鄉情、親情的重要節日，身處美國的華人華僑在珍惜文化傳統與故鄉情感的同時，也應積極融入當地社會，落地生根，關心社區發展，並以民間交流促進中美兩國人民之間的相互了解與友好。

當晚另一項重要活動，是全美浙江總商會青年委員會新團隊正式亮相。會長林茂盛與理事長Braden Wang共同為青委會聯席主席錢天慧、金偉鵬、王弦亮頒發聘書。青委會隨後向主席團成員、各部門負責人及各分會負責人頒發聘書。總商會表示，未來將進一步支持青年創業家、留學生、新生代華裔及青年專業人士，打造交流、成長和資源共享平台。

活動期間，全美浙江總商會青年委員會並與美國青年領創聯盟簽署策略合作備忘錄，雙方將在青年創業、人才交流、創新科技、企業資源、公益活動及青年領袖培育等領域加強合作。未來將持續以「經貿搭台、科技鋪路、人才唱戲、科商結合」為發展方向，加強與各地商協會、青年組織及工商科技界的交流合作。

活動最後，全體嘉賓共同唱響傳統壓軸歌曲《浙裡的月光》，為晚會畫下溫馨句號。