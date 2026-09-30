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現任核桃谷水務局第五選區理事Michael Y. Lin,宣布參選,繼續服務第五選區居 民

洛杉磯
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9月26日，現任核桃谷水務局（Walnut Valley Water District）第五選區理事，會計師林彥廷（Michael Y. Lin, CPA, MBT）, 在鑽石吧市International Deli 舉行競選啟動活動，宣布參加11月3日選舉，爭取繼續代表第五選區居民服務。

活動吸引居民、社區人士及地方民選官員出席。核桃谷水務局其餘四位理事也到場，核桃市市長 Allen Wu、鑽石吧市議員 Dr. Chia Yu Teng、鑽石吧市議員 Stan Liu，以及多位社區領袖與地方人士參與活動。

Michael Y. Lin於2026年7月獲任命擔任核桃谷水務局第五選區理事。此次參選是他進入水務局後首次面對選舉。他表示，希望將自身在會計、稅務及財務領域累積的專業經驗帶入公共服務，並持續參與水務政策及財務監督工作。

Michael Y. Lin在致詞時表示，自1999年起，鑽石吧就是他與家人生活、成長的重要社區。他先後就讀 Quail Summit Elementary School、South Pointe Middle School 及 Diamond Bar High School，之後進入加州大學聖塔芭芭拉分校（UCSB）就讀，並曾赴國立臺灣大學及北京大學交流學習，後取得南加州大學稅務碩士（Master of Business Taxation）學位。

Michael Y. Lin具有註冊會計師（CPA）資格，曾在四大會計師事務所之一的PwC（PricewaterhouseCoopers）累積專業經驗，並長期從事會計、稅務、財務、企業諮詢及管理工作。

他表示，水務公共服務除了需要政策理念，也需要財務紀律、數據分析、透明度及長期規劃。對水務局而言，財政責任並不只是降低支出，而是在維持可靠供水的同時，審慎評估各項投資與長期成本。

此次競選，他提出五項服務方向，包括維持合理水費、確保安全穩定供水、推動及保護水務基礎建設、強化財政監督，以及為未來水資源進行長期規劃。

在水費方面，他表示將關注成本與投資之間的平衡，並考量家庭及企業面臨的生活與經營成本壓力。在供水安全方面，則將關注水質監測、基礎設施及專業人力所需資源。

基礎建設部分，他提出持續關注管線、儲水設施、水泵、水表及相關科技，同時重視水務系統的網路資安及客戶資訊保護。在財政管理方面，他希望運用會計及財務專業，參與預算監督及長期財務規劃，提升公共資源運用的透明度與責任。

針對未來水資源需求，林彥廷表示，水務局需要從更長期的角度規劃，將基礎建設、節約用水、科技及穩定水源等因素納入考量，為未來10年、20年甚至30年的社區需求做好準備。

林彥廷也強調，自己加入水務局時間不長，因此不會將過去已經完成或正在進行的工作歸為個人成果。他表示，未來若獲選，將持續研究各項議題、提出問題、聆聽居民意見，並以財務專業及獨立判斷參與理事會決策。

他將此次參選形容為「從這裡成長，回到這裡服務」，並表示公共服務需要有人願意投入時間，也需要有人承擔責任。

核桃谷水務局第五選區涵蓋鑽石吧、核桃市、西柯汶納、波莫納及工業市部分地區。希望大家選舉日11月3日投票給Michael Y. Lin。

競選網站: www.VoteMichaelLin.org

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