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鄭博仁律師：加州PAGA訴訟激增 雇主員工須知

帕薩迪納訊
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AI摘要

文章摘要整理：

加州勞工法執法趨嚴，使PAGA通知與集體訴訟案件大增；文章說明集體訴訟、PAGA代表訴訟、加班與休息規定及錯誤分類等常見爭議。

隨著加州勞工法執法力度持續加強，去年全州PAGA通知數量激增，勞工集體訴訟案件量更創下近十年新高。在勞工權益保護日趨嚴格的背景下，無論是企業主還是員工，都面臨著法律挑戰與機遇。身為前檢察官、司法調解員，現任資深審判出庭律師鄭博仁(Paul P. Cheng)，將在以下內容中梳理本次法律變革的核心內容，供民眾參考。

加州勞工集體訴訟：從個人維權到集體力量的法律路徑

當您的雇主以影響您和同事的方式違反勞工法時，集體訴訟能夠將個人的不滿轉化為集體的法律力量。加州獨特的法律框架使這類案件成為員工尋求正義的特別有效途徑。

加州的就業法律為員工提供了全美最為嚴格的保護，然而違法行為仍然普遍存在。僅2025年一年，員工就提交了數千份PAGA通知，就業集體訴訟的立案數量更達到了近十年來的最高水平。這些數字揭示了一個重要事實：雇主系統性違反勞工法的行為仍在繼續，而員工正通過集體法律行動予以反擊。

如果您和您的同事一同受到未付加班費、缺失用餐休息時間、工資盜竊或職場歧視等問題的影響，了解加州集體訴訟的相關知識將是您維權的重要第一步。

加州集體訴訟的獨特之處－加州為員工提供了兩種強有力的集體職場索賠機制：傳統的集體訴訟和根據《私人檢察長法案》(PAGA)提起的代表訴訟。兩者目的相似，但法律框架不同。

集體訴訟允許一名或多名員工（「集體代表」）代表所有受到類似影響的員工提起訴訟。一旦獲得法院認證，這些案件將數百或數千個個人索賠合並為單一訴訟程序，對雇主形成巨大的公平和解壓力。

PAGA索賠則授權個人員工充當「私人檢察長」，代表加州政府及同事追討民事罰款。與集體訴訟不同，PAGA索賠無需法院認證，啟動更快捷，但其追究的是罰款而非未付工資的直接賠償。

鄭博仁律師指出：這一區別至關重要，因為它意味著加州雇主面臨雙重風險：一方面是直接賠償員工的集體訴訟，另一方面是施加巨額民事罰款的PAGA索賠。這種組合使加州成為員工追求集體正義的獨特有利之地。

加州嚴格的工資和工時法律為集體訴訟創造了頻繁的機會。雇主必須為每日超過8小時或每周超過40小時的所有工作支付1.5倍工資，為單日超過12小時的工作支付雙倍工資。當雇主使用其他州「僅按周計算」的加班計算方式配置薪資系統時，就會系統性地少付加州員工工資。當這種情況發生在公司全體員工中時，就可以提起集體訴訟追討成千上萬甚至數百萬的欠薪。

此外，加州要求超過5小時的輪班提供30分鐘用餐休息時間，每工作5小時提供10分鐘休息時間。強迫員工跳過休息、未能提供休息時間，或要求員工在休息期間「待命」的公司，將面臨相當大的法律責任。

錯誤分類索賠：許多加州雇主將員工錯誤分類為獨立承包商或豁免加班人員，從而規避工資和工時義務。集體訴訟旨在挑戰這種分類，追討未付工資、加班費及類似補償。

歧視與騷擾模式：當雇主基於種族、年齡、性別、殘疾、國籍等受保護特徵進行系統性歧視時，受影響的員工可以提起集體訴訟。這類案件通常涉及使特定群體處於不利地位的全公司政策或做法。

鄭博仁聯合律師事務所勞工法部門(Law Offices of Paul Cheng)是南加州獲獎極少數同時代理雇主與員工，且擁有豐富全流程審判經驗的律所。

*本文僅供一般法律資訊參考，不構成具體法律意見。每位客戶之情況不同，建議尋求正式法律諮詢。

鄭博仁聯合律師事務所電話：626.570.8888；電郵：[email protected]；網站：www.PPRCLaw.com

精華 FAQ

  • 因為加州勞工法執法更嚴、員工維權意識提高，加上未付加班費、休息違規與錯誤分類等問題普遍，促使PAGA通知與集體訴訟數量同步攀升。

  • 集體訴訟通常追討員工的欠薪與補償，且需法院認證；PAGA則讓員工以「私人檢察長」身分代政府求民事罰款，啟動較快但重點不同。

  • 若同事一起遭遇未付加班費、午休或休息時間不足、工資被少算、被錯誤分類為承包商，或面臨系統性歧視與騷擾，都可能成為集體訴訟基礎。

歧視 加州 鄭博仁

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