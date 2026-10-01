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行天下長江河輪10月23日啟航 14天豪華體驗$2999起

洛杉磯訊
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長江貳號
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文章摘要整理：

行天下推出10月23日出發的14天長江豪華河輪行程，包船長江貳號，橫跨7省市、含多項住宿與岸上安排，主打北美華人秋季返亞洲旅遊與探親需求。

秋意漸濃，氣候轉為舒適，正是暢遊長江、欣賞沿岸山水與人文風光的好時節。由行天下旅遊規畫、世界日報媒體贊助的「千里詩畫長江」14天豪華河輪之旅，將於10月23日啟航。目前距離出發僅剩最後幾週，行天下旅遊表示，近期部分北美前往亞洲的航班仍可找到價格相對合宜的機票，加上10月底氣候宜人，對計畫返亞洲旅遊、探親，或希望帶父母重遊中國的北美華人而言，是相當適合出發的季節。

行天下負責人Simon錢表示，此次特別為北美華人市場獨家包下五星級河輪「長江貳號」（見圖），安排14天完整長江行程，從江南一路航向巴蜀，橫跨七省市、航程超過2000公里。與一般三峽三、四天的短程河輪不同，旅客可一次走訪長江中下游至上游，從江南水鄉、名山古城一路進入長江三峽，感受不同地區的自然景觀與人文風貌。

行程從上海展開，遊覽外灘、南京路、城隍廟等代表性景點，並入住上海虹橋希爾頓酒店。10月底正值品嘗大閘蟹的季節，行程特別安排前往陽澄湖，每位旅客可享用兩隻當季大閘蟹。之後登上「長江貳號」，陸續走訪黃山、景德鎮、廬山、武漢、岳陽、荊州等地，再進入長江三峽，並搭乘河輪親自通過三峽大壩五級船閘，最後抵達重慶，入住地標性的重慶來福士洲際酒店。

Simon表示，10月底沿線已避開盛夏高溫，氣候相對舒適，無論城市觀光、登山賞景或岸上遊覽，對長輩而言也較為輕鬆。秋季沿途景色開始轉換，加上大閘蟹正值當季，無論景色、飲食或旅遊舒適度，都具有季節特色。

此次標準陽台雙人房每人2,999美元起，包含9晚「長江貳號」陽台客房、上海虹橋希爾頓及重慶來福士洲際酒店住宿，以及船上每日三餐、指定酒水、深夜食堂、行程所列景點門票、岸上交通及專業導覽等。Simon指出，若自行安排橫跨多個省市的長途旅行，住宿、交通、餐飲、門票及導覽均需分別安排，此次除國際機票、小費及個人消費外，主要旅遊項目均已包含，旅客在出發前即可掌握大部分旅遊支出。

與傳統中國旅行團不同，此行程有9晚住宿都安排在同一艘河輪上。旅客登船安頓行李後，白天靠岸遊覽，晚上回到自己的陽台客房休息，不必每天整理行李、退房，再搭乘長途遊覽車前往下一站。對夫妻、朋友結伴，尤其是帶父母及長輩出遊的家庭而言，可以一次遊覽多個城市，又能減少舟車勞頓。

「長江貳號」全船客房均設有私人陽台，船上並配置泳池、KTV、麻將室、多功能演藝廳及深夜食堂等設施，每日另安排太極晨練及各式娛樂活動。旅客結束岸上行程後即可回船休息，也可坐在陽台欣賞兩岸景色，讓航行本身成為旅遊體驗的一部分。

此次包船主要服務北美華人旅客，在語言、飲食及旅遊習慣上更貼近北美客群。岸上行程每約35位旅客配置專屬管家、領隊及導遊，並安排多輛專車分組接駁，減少大型團體集合及等待時間，部分景點也可依旅客體力及興趣安排不同遊覽路線。

行天下旅遊表示，「千里詩畫長江」今年僅安排10月23日出發一團，目前已進入出發前最後報名階段。旅客亦可將行程前後與台灣探親或旅遊結合，充分利用此次亞洲行程。標準陽台雙人房每人2,999美元起，報名專線626-545-2600，微信號xingtravel101。

長江貳號
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精華 FAQ

  • 行程訂於10月23日啟航，主要鎖定北美華人市場，特別適合計畫返亞洲旅遊、探親，或想帶父母重遊中國的家庭旅客。

  • 旅程從上海出發，經黃山、景德鎮、廬山、武漢、岳陽、荊州等地，再進入長江三峽，並親自通過三峽大壩五級船閘，最後抵達重慶。

  • 費用含9晚河輪陽台客房、上海與重慶酒店、船上三餐、指定酒水、門票、岸上交通與導覽，適合想一次走訪多地、又希望減少搬運行李與舟車勞頓的旅客。

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