仁濟社區醫療中心10月3日「健康同行」 羅蘭崗免費健檢

仁濟社區醫療中心(Garfield Health Center)將於2026年10月3日（星期六）上午9點至下午3點，在羅蘭崗東方明珠廣場Pearl of the East Plaza(18888 Labin Ct, Rowland Heights, CA 91748)舉辦「健康同行・羅蘭崗社區健康展」（見圖）。此次活動向公眾免費開放，歡迎社區居民攜家人朋友一同參加，在輕鬆愉快的活動中關注健康、瞭解社區資源。

本次健康展將提供多項免費健康服務，包括身高與體重測量、BMI身體質量指數、血壓檢測、血糖檢測、視力檢測、失智症篩查、流感疫苗 、健康諮詢及健康教育等，讓居民可以更瞭解自己的健康狀況。

除了健康服務之外，現場還將匯聚多個社區合作夥伴及參展單位，提供多元的社區資源、健康資訊及福利服務，並協助有需要的居民瞭解及申請相關福利項目。同時，活動安排趣味遊戲、精彩表演、抽獎活動及豐富贈品，為兒童、家庭及社區居民帶來兼具健康、資訊與娛樂的豐富活動體驗。

仁濟社區醫療中心擁有一支由多文化和多語言的醫療專業人員組成的團隊，致力為聖蓋博谷和大洛杉磯地區的居民提供服務。該中心為低收入 、服務不足的患者和家庭提供全面的服務。仁濟社區醫療中心位於蒙特利公園市、柔似蜜市和羅蘭崗市。

診所開放時間為週一至週五上午9點至下午6點，週六則是上午8點至下午5點。目前，仁濟提供家庭科、心理輔導科、牙科、脊椎神經科、婦產科、眼科等服務。社工團隊和口譯人員隨時待命，並提供往返診所的交通服務。更多資訊訪問https://garfieldhealthcenter.org/，或關注社交媒體平臺。