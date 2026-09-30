Palms賭場新空間落成 慈善賽事籌款3.5萬

全新占地7,300平方英尺，獨立封閉式的無菸娛樂空間，現已在Palms Casino Resort投入使用。此空間具備200多款最新、受歡迎的老虎機、專屬全方位服務酒吧，以及一輛全新的常駐Al Vapor街頭風味塔可餅餐車，為賓客提供更多娛樂選擇。

Palms賭場度假村於9月1日正式慶祝擴建工程落成（見圖），活動以首屆Spin It Forward IGT慈善老虎機挑戰賽拉開序幕，最終為南內華達州 的10個組織籌得$35,000善款。慈善活動結束後，Palms賭場總經理Kevin Glass與助理總經理 Laura De La Cruz共同剪綵，正式啟用新的博彩區並歡迎公眾蒞臨。

Palms賭場度假村總經理Kevin Glass表示：賓客的回饋是這次擴建工程的主要推動力。看到大家對新空間正式開幕的興奮之情，令人倍感欣慰。我們寄望全新的空間能為賓客帶來更多選擇，讓他們以另一種絕佳的方式體驗Palms賭場度假村，同時我們也將繼續投資於他們的需求反饋。慶祝活動一開始便為10個值得支持的地方組織籌得善款，更讓今天意義非凡。

位於William Hill Sportsbook：體育賽事下注站附近的全新無菸娛樂空間，採用完全封閉式設計，獨立於賭場主樓層。這裡匯集來自十幾家知名博彩設備品牌的多款最新、受歡迎的老虎機，滿足不同玩家的喜好。

在正式對外開幕之前，幾位拉斯維加斯知名人士與來自10個當地組織的代表，攜手參與了首屆Spin It Forward IGT慈善老虎機挑戰賽。

在聖曼努埃爾博彩與酒店管理局(San Manuel Gaming and Hospitality Authority)的支持下，每家參與組織當日一開場便獲得$2,500的保證捐款。這場由IGT呈獻的錦標賽式老虎機挑戰賽，額外再提供$10,000慈善捐款供各組織角逐，每家組織都能根據其賽事中的名次，在保證捐款的基礎上獲得額外獎勵。

Proud to Rescue Benevolent Fund與BMX傳奇人物Ricardo Laguna合作，最終榮獲冠軍，贏得了額外的$3,000，使該組織從本次活動中獲得$5,500的總捐款。

本活動共向10家南內華達州的參與組織分發了$35,000，每家慈善機構在慶祝活動結束後所獲得的捐款都超過 $2,500 的保證金額。

此次的參與組織分別為Heaven Can Wait Animal Society、UNLV Chapter of Advancing Indigenous Science & Engineering Society、Proud to Rescue Benevolent Fund、 Southern Nevada Joint Management Culinary & Training Fund; S.A.F.E. House、Vegas PBS、The Ability Center、Make-A-Wish Nevada、Springs Preserve Foundation，以及Teach For America Nevada。

全新的無菸娛樂空間內設有專屬全方位服務酒吧，提供獨樹一幟的飲品。賓客可從本地釀酒廠輪流供應的生啤酒中挑選，包含其他不在Palms酒吧供應的酒款。參加開幕典禮的賓客品嚐到此處的特調雞尾酒和其他精選飲品。

慶典活動上也有Al Vapor Street Tacos的首次亮相，這是位於無菸娛樂空間露臺上的全新常駐塔可餅餐車。參加開幕典禮的賓客也品嚐了其菜單上的精選美食。

Palms Casino Resort是拉斯維加斯第一家完全由美國原住民部落擁有和經營的度假村，開創拉斯維加斯之先河。Palms擁有橫跨兩座大樓的766間酒店客房和套房，匯聚五花八門的酒吧與餐廳，包括廣受好評的Scotch 80 Prime牛排屋、受歡迎的A.Y.C.E自助餐廳，以及米其林星級點心名店添好運。Palms連續兩年榮獲USA Today十佳讀者選擇獎的「全美最佳賭場」殊榮，其經過重新設計的95,000平方英尺賭場內集合了現場娛樂場所、綠州泳池和獨特的生活方式體驗。便利設施包括免費代客泊車和自助泊車、The Pearl（設有2,500個座位的音樂劇院）、Ghostbar Rooftop Lounge、The Speakeasy Barber Shop、Juliet & Co Salon and Palms Spa、Brenden Theatre 14螢幕電影院、面積逾190,000平方英尺的會議空間、Til Death Do Us Part婚禮教堂，以及Palms Place公寓的近600個單位。獨具創意的主題套房是Palms的特色，如專為籃球愛好者設計的Hardwood Suite、專為保齡球愛好者設計的Kingpin Suite ⋯⋯等等。Sky Villa套房配備氣派出眾的藝術品、私人泳池和陽台，以及拉斯維加斯大道的繁華景色，為您提供無與倫比的豪華享受和難忘體驗。

Palms Casino Resort位於拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)以西，I-15州際公路的Flamingo Road出口旁，為聖曼努埃爾印第安部落(Yuhaaviatam of San Manuel Nation)的政府執行機構 — 聖曼努埃爾博彩與酒店管理局(SMGHA)所擁有。欲瞭解更多訊息，訪問palms.com或Palms Press Room。