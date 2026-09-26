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雄獅首駐東京旅展 深耕日本旅遊市場

洛杉磯訊
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雄獅旅行社業務橫跨全球，其中雄獅日本公司作為全球佈局的關鍵樞紐
雄獅旅行社業務橫跨全球，其中雄獅日本公司作為全球佈局的關鍵樞紐

雄獅旅行社推進全球化布局，於9月24日至27日首度以獨立展館之姿，進駐亞洲指標性旅遊盛會「東京旅展」(Tourism EXPO Japan)。日本已成為全球最受矚目的旅遊目的地之一，根據日本政府觀光局統計，2025年訪日外國旅客達4,268萬人次，再創歷史新高，其中台灣旅客達676萬人次，位居第三大客源市場，更充分顯示台日互為最重要的觀光夥伴，因此雄獅首度插旗東京旅展，設立獨立展館作為品牌宣誓。

雄獅旅行社業務橫跨全球，其中雄獅日本公司作為全球佈局的關鍵樞紐，於2009年成立，提供各國旅客及企業團體的日本出入境旅遊服務，2023年設立沖繩支店；2025年因半導體產業帶動商機，再於熊本設立據點。雄獅日本公司深耕經營日本出入境旅遊市場，近年更積極拓展日本國內當地遊業務，出團人次逐月倍數成長，客群涵蓋全球旅客。同時，也持續導入雄獅長期耕耘的台灣鐵道觀光資源，將特色產品引進日本市場，為日本旅客提供多元的國內外旅遊選擇，進一步落實「全球互為目的地與客源地」的發展藍圖。

雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站」。展位融入大型車站入口、列車時刻表、到站看板及月台站牌等元素，搭配雄獅紅黑品牌色調，營造沉浸式旅行場景。

展館特別聚焦「全球當地遊」與「精緻鐵道觀光」兩大產品實力，同時搭配多語系、多幣別支援的全球「LionTrip」APP，為旅人提供一站式旅遊體驗。日本當地遊各地出發服務涵蓋北海道至沖繩，帶旅客深度探索日本。而雄獅獨家營運的台灣7大鐵道觀光列車，讓國際旅客透過鐵道旅行，看見台灣的深度旅遊魅力。

美國雄獅官網https://www.liontravel.us/zh-tw/。電話：626-569-9238；地址： 9650 Telstar, Unit A Ave, Room 135, El Monte。

雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站...
雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站」

雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站...
雄獅本次展館以「世界旅遊列車」為核心，打造串聯台灣、日本與全球目的地的「國際車站」

精華 FAQ

  • 雄獅希望藉由東京旅展這個亞洲指標性舞台，正式宣示深耕日本市場，並展現全球化布局與日本業務的長期經營成果。

  • 雄獅日本公司自2009年成立，已在沖繩與熊本設點，提供入出境旅遊服務，並持續拓展日本國內當地遊，客群涵蓋全球旅客。

  • 展館以「世界旅遊列車」為主題，主打全球當地遊、精緻鐵道觀光與多語系、多幣別的LionTrip APP，強調一站式旅遊體驗。

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