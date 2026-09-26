加州免費手機申請 享福利二選一

目前正值申請加州 免費手機計畫的時機，符合資格的18歲以上低收入 加州居民，可申請6吋4G中文智能手機或10吋平板電腦（見圖，數量有限）。每月免月費、無帳單，並提供全美無限通話及簡訊、每月6GB上網流量，另享免費國際長途電話，涵蓋中國大陸、香港、台灣、越南 及其他200個國家和地區。

申請人或家中成員只要參加以下任一符合資格的公共援助計畫，即可申請加州免費手機計畫：MedCal醫療卡、低收入家庭能源援助計畫(LIHEAP)、聯邦補充保障收入(SSI)、聯邦公共住房援助或第8節，以及加州食品券或補充營養援助計畫(EBT)。

若未參加公共援助計畫，但家庭年度總收入符合以下標準，也可申請加州免費手機計畫：1個人年收入低於$24600。2個人年收入低於$33300。3個人年收入低於$42100。4個人年收入低於$50800。每位附加人員$8700。

申請人須注意，每月至少使用手機一次，否則可能被取消資格；每人限享一項福利。若已享有低收入座機優惠，再申請加州免費手機計畫，座機優惠將取消並恢復一般月費。

申請時須攜帶MedCal白卡或其他公共援助計畫證明、加州身分證及工卡正本；若無MedCal，則可提供SSA年度福利聲明或報稅表。

以下地點申請：MONTEREY PARK:423 N.ATLANTIC BL ,#103,MONTEREY PARK,CA 91754。626-234-8282, 626-458-0689。世界書局、大中華超市旁ALHAMBRA: 1413 E VALLEY BL, 626-281-8888, ALHAMBRA護照照片（168 超市旁）。SAN GABRIEL: 608 E VALLEY BL, #D, SAN GABRIEL CA 91776 626-280-6088，世界書局、順發超市旁。