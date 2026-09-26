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奇諾崗華美協會 中秋美食嘉年華匯聚50攤位

洛杉磯訊
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（左三）奇諾崗華美協會活動總監Cici Yao、（左五）會長廖偉民（Waimin...
（左三）奇諾崗華美協會活動總監Cici Yao、（左五）會長廖偉民（Waimin Liu）、（左六）執行會長李關慧娟（Quyen Lee），與協會同仁、嘉賓共同出席中秋美食嘉年華。

奇諾崗華美協會(Chinese American Association of Chino Hills, CAACH)日前在奇諾崗市中心購物步行街The Shoppes at Chino Hills舉辦「2026年CAACH中秋美食嘉年華」，今年活動規模進一步擴大，現場匯集約50個特色美食、商家及社區攤位，並安排多元文化表演，吸引各族裔民眾攜家帶眷參與，在熱鬧氣氛中提前歡度中秋佳節。

中秋節向來象徵團圓，主辦單位今年持續以美食作為連結不同族群的橋梁，希望不只是華裔家庭歡度傳統佳節，也讓其他族裔居民透過美食、表演及社區互動，進一步接觸中華文化。

奇諾崗華美協會會長廖偉民（Waimin Liu）表示，協會希望透過中秋活動，讓更多華人家庭、商家及不同族裔居民聚在一起。奇諾崗是一個多元族裔共同生活的城市，舉辦中華傳統節慶活動，不只是延續文化，也希望創造不同族群彼此認識與交流的機會。

隨著奇諾崗及周邊東區華人社區持續發展，活動也吸引愈來愈多商家及機構參與。不僅帶來各式美食及商品，也提供保險、貸款及其他生活服務資訊，讓民眾在歡度佳節之餘，也能與在地商家及社區組織直接交流。

今年活動獲得多家企業及機構支持，贊助商包括99 Ranch Market（大華超市）、BluePeak Mortgage、Formosa Bento、IEHP、KCal Insurance Agency, Chan Bai Mei、Forest Lawn、Hungry Panda等。

廖偉民表示，希望藉由這類活動，不僅凝聚華人社區，也邀請更多不同族裔居民共同參與，在分享美食與文化的同時增進彼此了解，讓中華傳統節慶成為連結不同文化及世代的橋梁。

精華 FAQ

  • 今年的2026年CAACH中秋美食嘉年華進一步擴大，現場匯集約50個特色美食、商家及社區攤位，並搭配多元文化表演，讓活動更具規模與吸引力。

  • 主辦方希望把中秋節的團圓意義，透過美食與活動延伸成不同族群交流的橋梁，不只服務華裔家庭，也讓其他族裔居民更了解中華文化。

  • 今年活動獲得多家企業及機構贊助，包括99 Ranch Market、BluePeak Mortgage、Formosa Bento、IEHP、KCal Insurance Agency、Chan Bai Mei、Forest Lawn與Hungry Panda等。

華裔 中秋

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