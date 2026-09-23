2026韓國江南醫療旅遊說明會成功舉行 逾500人熱情參與

「2026江南醫療旅遊說明會」（2026 Gangnam Medical Tourism Info Session）日前在橙縣Buena Park DoubleTree by Hilton成功舉行，吸引超過500位南加州民眾到場參與，現場人潮踴躍、氣氛熱烈。透過來自韓國首爾江南區多家醫療機構的介紹及面對面交流，與會民眾對韓國健康檢查、專科治療、醫學美容，以及赴韓就醫的相關服務有了更深入的認識。面對高漲的美國醫療費用，民眾也展現出對江南醫療旅遊的濃厚興趣。

江南區是韓國醫療資源高度集中的地區之一，從高階健康檢查、專科醫療到醫學美容，擁有多元且完整的醫療服務。本次活動特別邀請江南區多家醫療機構來到南加州，包括提供健康檢查、治療與健康管理服務的Chaum Clinic；提供專業醫療及整形諮詢的JK Plastic Surgery；結合東西方醫學並提供特色健檢方案的Kwangdong Hospital；專注女性健康與婦科美容的Podo Women’s Clinic；以軟骨再生及運動傷害治療為特色的Gangnam JS Hospital；針對色素沉澱及疤痕提供個人化治療的DM Dermatology Clinic；以及專精視力矯正、老花眼與白內障治療的First Eye Center等涵蓋綜合健康檢查、骨科、神經外科、眼科、整形外科、皮膚科及婦科等不同領域，讓民眾不必遠赴韓國，就能直接了解各醫療機構的專業特色及相關服務。

活動現場最受民眾歡迎的環節之一，就是與韓國醫療機構直接交流諮詢。不少與會者針對健康檢查、眼科、骨科、女性健康、皮膚管理及醫學美容等不同需求提出問題，進一步了解赴韓就醫的流程、醫療項目及服務內容。熱烈的詢問與互動，也反映南加州民眾對韓國醫療服務及結合旅遊與健康管理的新型態行程具有高度興趣。

除了醫療資訊及現場諮詢外，主辦單位也準備美容好禮袋及抽獎活動，包括空氣清淨機、美容禮卡等總值約2,000美元的獎品，為活動增添熱鬧氣氛。

主辦單位表示，此次說明會吸引超過500人參與，不僅顯示南加州民眾對健康管理及海外醫療資訊的重視，也讓更多民眾實際認識首爾江南區多元化的醫療資源。透過直接交流，民眾對赴韓健檢、專科治療及醫學美容有了更具體的了解，也為未來規畫韓國醫療旅遊提供更多資訊與選擇。