張敬軒北美音樂會 大莊家10/17首演售票

大莊家賭場度假村(Pechanga Resort Casino)將於10月17日 ( 星期六 ) 晚上八時呈獻香港 唱作歌手張敬軒全新音樂會《UNPLUGGED II 第二樂章音樂會北美特別版》（見圖），首度為北美樂迷帶來張敬軒獨特的不插電音樂與交響編曲相融合的演出體驗。

張敬軒自2001年出道以來，憑細膩唱功及多變曲風，推出逾十七張個人專輯及EP，並先後六度榮獲叱吒樂壇流行榜「叱吒男歌手金獎」、四度奪得勁歌金曲「最受歡迎男歌手」，以及香港十大中文金曲「最佳男歌手」等殊榮，是香港樂壇公認的實力派唱將。

《UNPLUGGED》系列音樂會為張敬軒近年重點打造的個人音樂企劃，以不插電及交響樂編曲重新演繹經典金曲，首章曾於廣州星海音樂廳聯同廣州交響樂團演出。今年推出的《UNPLUGGED II 第二樂章音樂會》延續其系列風格，以簡約舞台及私人專屬音響設備呈現最純粹的音樂本色，並在澳門站演出中首度公開演唱多首未發表新作，深受樂迷及樂評讚賞。

張敬軒《UNPLUGGED II 北美特別版》音樂會系列此次首度進軍北美舞台，將於「大莊家」會展中心(Pechanga Summit)盛大舉行。門票由$128起，現於99concerts.com開放購票，欲購從速。詳情查詢可電(888)732-4264，或瀏覽www.pechanga.com。

「大莊家」會展中心擁有約 四萬平方英尺的多功能空間，可用於舉辦音樂會、現場體育賽事、展覽、婚禮及各類大型活動，並另設有約兩萬平方英尺的寬敞前廳空間。大莊家賭場度假村位45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯約一個半小時車程。