洛杉磯車展 11/20- 11/29百款新車亮相、試駕

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洛杉磯 車展創辦於1907年，至今已有119年歷史，是全球歷史悠久的汽車展覽之一。2026年洛杉磯車展(Los Angeles Auto Show)門票現已正式開售，今年車展將於11月20日至29日在洛杉磯會議中心(Los Angeles Convention Center)舉行，為期10天。全球各大汽車品牌將帶來最新款汽車、卡車、SUV、油電混合車及電動車，現場並提供多項試駕與汽車體驗活動。

主辦單位表示，今年車展適逢南加州 新車市場持續受到消費者關注。根據Experian數據及大洛杉磯新車經銷商協會資料，洛杉磯及橙縣 2025年新車登記量達595,112輛，顯示南加州是全美最重要的新車市場之一，也使洛杉磯車展成為各大汽車品牌展示新產品的重要平台。

車展期間，民眾除了可以近距離參觀最新車款，也能實際體驗不同品牌的駕駛性能。活動包括道路試駕(Street Test Drives)、室內及戶外Test Tracks，以及LADWP Test Track等，讓參觀者試駕最新汽油、油電混合及電動車。

喜愛越野車的民眾也可以參加Camp Jeep及Ford Bronco Built Wild Adventure Courses，由專業駕駛員帶領體驗不同坡度、角度及障礙路段。車展另一大特色「The Underground」則聚焦南加州汽車文化，展示Lowrider、改裝車、Tuners及Exotics等車款。

此外，多個Specialty Halls也將展出經典車、肌肉車、稀有超跑、Lowrider、復古修復車及各式改裝車，適合汽車愛好者及家庭參觀。

今年車展採電子及無現金購票方式。Any Day成人票（13歲以上）25元，65歲以上長者及6至12歲兒童票價13元，6歲以下兒童免費。11月20日開幕日成人票20元；11月23日至26日平日票成人22元；感恩節週11月25日至26日Family Four Pack售價66元。VIP Guided Tour成人票95元、兒童45元。

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