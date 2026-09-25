梅大師太核兹熱氧儀 助疏通經絡

梅大師，榮獲 google 2025 年度BEST of Award,最佳疼痛診所

壓力大、工作緊繃、睡眠品質下降，肩頸痠痛、腰背不適、慢性疲勞問題日益普遍。身體疼痛與情緒壓力之間存在密切關聯，慢性疼痛往往容易伴隨焦慮、憂鬱等心理困擾，形成「疼痛、壓力，加劇疼痛」的循環。因此，除了身體治療外，如何透過整體調理改善身心狀態，也成為不少民眾關注的方向。

近年來「太核兹熱氧儀經絡穴位疏通」療法因其強調整體調理與經絡平衡，吸引不少有慢性不適困擾的族群前來體驗。該療法疏通帶脈，整體改善現代人常見的不適症狀，包括肩頸僵硬、腰背壓力、膝關節疼痛、頸椎不適，以及中風 後的身體調養等問題。「痛則不通，通則不痛」是中醫非常著名的經典名句。

經脈療法背景的梅大師，榮獲google 2025年度BEST of Award，最佳疼痛診所。主打透過經絡疏通與氣血調和，協助改善多種常見健康問題，還包括頸椎不適、以及中風後復原等。此外，從頭到腳保養，包括，頭髮護理、白髮轉黑、頭皮屑改善、不掉頭髮、頭部細胞再生等 。

在技術層面，結合多元方式進行整體調理，包括以「太核兹熱氧儀」進行經絡疏通、外用調理產品輔助、磁療應用，以及氣功與掌灸等傳統手法，強調從內外雙向促進身體循環與機能恢復。

梅大師台灣經脈療法第13代傳人，獨家秘方氣功輔助調理，Ai智能磁療，太赫茲熱氧儀，打通穴位、疏通經脈。調理各種痛症、骨質增生、心跳不正、久咳、氣喘病。攝護腺炎、更年期症狀。

電話626-236-2233（可上門調理），梅大師626-380-5828。

總店：608 E, Valley Blvd, San Gabriel（順發超市門口第一間店）；分店HOAG IRVINE醫院。微信：ray123-8888

太核兹熱氧儀經絡穴位疏通