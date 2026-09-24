AJSOCAL「聚焦：亞太裔移民公義」研討會 分析政策影響

美國聯邦眾議員 Judy Chu 與社區合作夥伴，共同探討亞太裔移民議題及移民政策最新發展

日前， 南加州亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice Southern California, AJSOCAL)與日本美國國家博物館(Japanese American National Museum, JANM)民主中心(The Democracy Center)共同舉辦「聚焦：亞太裔移民 公義」(UP CLOSE: AAPI Immigrant Justice)研討會，邀請美國聯邦眾議員趙美心 (Judy Chu)及社區合作夥伴，分析目前移民政策環境，以及其對亞太裔(AAPI)社區的影響。

AJSOCAL與JANM匯聚法律、政策、研究及社區領域的專家，協助社區更清楚了解近期移民政策的變化。活動同時介紹AJSOCAL在現有的AsianResourceHub.org平台上推出的最新亞太裔移民數據。

研討會嘉賓包括美國聯邦眾議員Judy Chu、AJSOCAL執行長Dahni Tsuboi，以及JANM民主中心主任James E. Herr。此外，AJSOCAL的移民服務、醫療服務獲取及人口研究領導人也分享了相關最新資訊，包括移民公義部門執行總監Andrew Ji、移民服務部總監Christine Chen、醫療服務獲取計劃總監Connie Lo，以及人口研究項目執行總監June Lim。

美國聯邦眾議員Judy Chu表示：這是一場非常重要的活動，讓我們了解目前美國的移民現況。我們的移民社區為美國生活的各個層面作出貢獻。事實上，移民建設了美國。然而，自他第二任期開始以來，特朗普總統違背了自己只驅逐犯罪者的承諾，透過殘酷且具有歧視性的突襲行動，踐踏移民的權利及正當程序，甚至影響那些支持移民的人。

AJSOCAL執行長Dahni Tsuboi表示：這些事情在我們的社區發生的規模不容忽視。每一個數字背後，都代表著某個人的父母、祖父母、鄰居或孩子。這是我們民權的重要時刻，而移民議題只是這場更大規模民權鬥爭的一個前線。

移民事務或公共福利有疑問，可電免費國粵雙語專線800-520-2356時。

AJSOCAL 執行長 Dahni Tsuboi

美國聯邦眾議員 Judy Chu