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聚焦全险服务与AI应用 九鑫与卓越联盟整合為OmniX正式启航

洛杉磯
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雙方代表參與OmniX啟動儀式。
雙方代表參與OmniX啟動儀式。

九鑫与卓越联盟近日宣布完成战略合并，并以全新品牌OmniX开展业务。以“新品牌·新平台·新未来”为主题的OmniX品牌升级暨战略发布会日前举行。

此次整合涵盖双方原有业务、专业团队、产品资源及行业经验。OmniX将业务定位为“全险智能平台·AI赋能”，主要围绕保险产品整合、专业服务、数字工具及代理人培训等方向进行平台建设，服务对象包括个人、家庭及企业客户。

雙方代表參與OmniX啟動儀式。
雙方代表參與OmniX啟動儀式。

在保险产品方面，OmniX表示，目前代理全美近130家A+评级保险公司，业务范围涵盖商业保险、仓库保险、劳工保险、健康及团体医疗保险、Medicare、汽车及房屋保险、地震及洪水保险、雨伞险、船舶及卡车保险，及宠物、珠宝、人寿和年金等产品，同时提供教育、退休规划及税务与资产配置等相关服务。

九鑫与卓越联盟以“新品牌·新平台·新未来”为主题的OmniX品牌升级暨战略发布会...
九鑫与卓越联盟以“新品牌·新平台·新未来”为主题的OmniX品牌升级暨战略发布会日前举行.

发布会现场，团队介绍全险智能平台的建设方向。根据介绍，平台将不同险种及相关服务资源进行整合，使保险从业人员可根据客户在个人保障、家庭规划及企业风险管理等方面的需求，进行综合性的保险规划。

人工智能应用也是此次发布会的议题之一。OmniX团队成员Leo Li现场展示数字人、AI获客及智能营销等工具，并介绍其在内容制作、客户沟通及营销运营等业务环节中的应用。相关工具主要用于处理部分重复性工作，保险顾问仍负责客户咨询、需求分析及后续服务。

OmniX联合创始人兼CEO刘祿（Lucy Liu）介绍品牌发展方向；Wendy Liu则说明平台文化、商业模式及代理人培训体系。公司计划通过培训、工具及运营系统，为保险从业人员提供从个人销售到团队管理等不同阶段的支持。

联合创始人兼COO Calvin Song在会上介绍平台产品体系及综合服务模式，内容涉及家庭保障、医疗、人寿、退休规划、长期护理、教育规划及企业风险管理等领域。

活动期间，创业家及企业战略顾问洪豪泽发表《趋势决定未来——保险行业进入智能平台时代》主题演讲，从未来三至五年行业发展、传统保险销售模式变化，及人工智能和平台化趋势等方面进行分享。

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