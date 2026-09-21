每位人的共同心願：希望孩子平安健康！

今年「兒童乘車安全週」（9月20日至26日），加州交通安全辦公室（OTS）及加州交通部（Caltrans）合作鼓勵所有家庭採取幾個簡單步驟，以確保孩子每次乘車的安全。

孩子的乘車安全，應在汽車發動前就開始留意。首先必須確保孩子使用符合其年齡和體型的汽車安全座椅，並且正確安裝和使用。為孩子選用符合其年齡和體型的安全座椅，有助降低嚴重受傷的風險。

多年來，OTS一直致力於預防傷害和保障兒童安全，也看到一些看似微小的行動如何在關鍵時刻挽救生命。即使家長十分關心孩子的安全，在忙碌的生活中仍可能不小心錯誤使用汽車安全座椅。

汽車安全座椅使用不當相當普遍。例如，安全帶扣得太鬆、安全座椅沒有牢固安裝，或孩子尚未到適當階段，就過早從後向式安全座椅改用前向式安全座椅，或從配備安全帶的座椅換成加高座椅。事實上，超過一半的汽車安全座椅並未正確安裝。

社區中有專業人員可以提供協助。有時候，只要做一點調整，就能大幅提升孩子的安全保障。如要尋找所在地區經認證的兒童乘車安全技術人員，請瀏覽：cert.safekids.org/find-tech。

進一步了解如何選擇和正確使用汽車安全座椅，請瀏覽加州公共衛生局網站：

https://www.ots.ca.gov/child-passenger-safety/

家長不應急讓孩子進入下一個乘車安全階段。過早更換安全座椅或約束裝置，可能降低孩子在車禍中受到的保護，並可能造成嚴重傷害。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的兒童乘車安全建議，加州交通安全辦公室和加州交通部鼓勵各家庭採取以下措施：

• 讓孩子在年滿2歲前繼續使用後向式汽車安全座椅。

• 讓孩子繼續使用有安全帶的前向式汽車安全座椅，直到身高或體重達到該座椅的使用上限。

• 只有在孩子已經符合條件時，才改用加高座椅。自2027年1月1日起，8至16歲的兒童及青少年必須通過「五步測試」的所有步驟，才能在不使用加高座椅的情況下安全繫上汽車安全帶。

• 13歲及以下的兒童應盡可能坐在汽車後座。

兒童乘車安全不只是父母的責任，也是整個社區共同的責任。

無論是接送孩子上學的祖父母、幫忙接送的親朋好友，或是托兒服務人員和照顧小孩的教會人員，都在保障兒童安全方面扮演重要角色。任何負責接載兒童的人，都應花一點時間確認正確使用適當的安全座椅， 保護孩子安全。

在「兒童乘車安全週」期間，希望大家花幾分鐘檢查孩子的汽車安全座椅，確認座椅符合孩子的年齡和體型。每一個孩子都應該在每一次出行中平安抵達目的地。只要我們重視兒童乘車安全，就能幫助預防傷害、挽救生命，並為孩子提供更完善的保護。