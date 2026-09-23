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極品假期維京遊輪 9月前機票免費、船艙升等

洛杉磯訊
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希臘
希臘

極品假期(Unikke Travel)推出維京遊輪(Viking Ocean Cruises)秋冬精選航程優惠，針對喜愛歐洲深度旅遊的旅客，精選三條地中海航線，涵蓋義大利、希臘、西班牙等經典目的地，優惠活動限時至2026年9月30日，指定航程並享有免費國際機票(Free Air)及免費船艙升等，讓旅客以更優惠的價格享受維京遊輪的高品質旅遊體驗。

此次精選航程包括8天「經典西地中海」，往返於羅馬與巴塞隆納之間，2026年11月至12月及2027年1月至2月均有出發日期，優惠價格每人2,599元起；8天「古蹟之旅 Journey to Antiquities」由雅典前往羅馬，安排於2026年12月及2027年1月出發，價格每人2,399元起；另有11天「希臘探索之旅Greek Odyssey」，雅典往返航程，訂於2026年12月12日出發，每人2,999元起。

維京遊輪以舒適、精緻及目的地深度體驗著稱，指定優惠內容涵蓋全陽台客房、稅金、岸上觀光、Wi-Fi、餐食及機場碼頭接送等多項禮遇，旅客可在舒適的船上悠遊地中海，同時深入探索歐洲歷史文化與自然風光。

極品假期表示，地中海冬季氣候宜人、觀光人潮相對較少，是探索希臘古蹟、義大利城市及西地中海的絕佳時節；此次優惠數量及適用航程有限，有興趣的旅客可及早洽詢，以掌握指定航程及船艙優惠。

25元訂金即可先卡位2026-2027歐洲遊，更多資訊可去電1-888-680-5688。

義大利 比薩
義大利 比薩

精華 FAQ

  • 主推維京遊輪秋冬精選航程，優惠包含指定航程免費國際機票與免費船艙升等，讓旅客以較優惠價格體驗高品質的地中海遊輪行程。

  • 包括8天經典西地中海羅馬往返巴塞隆納、8天古蹟之旅Journey to Antiquities雅典前往羅馬，以及11天希臘探索之旅Greek Odyssey雅典往返。

  • 優惠活動至2026年9月30日，且可用25元訂金先卡位2026至2027年行程；內容還涵蓋全陽台客房、稅金、岸上觀光、Wi-Fi、餐食及接送等禮遇。

義大利 機票

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