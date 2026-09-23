崔靜蕾律師車禍法律諮詢 中文服務不贏不收費
很多人第一次出車禍，撞擊的那一刻反而不是最慌的。真正慌的是接下來幾天：對方保險公司打電話來，語速很快、全英文，一邊問「當時速度多少」「現在感覺怎麼樣」，一邊說「我們可以先給一筆錢，簽個字就結案」。聽得半懂不懂，怕說錯話，又怕不接就吃虧。
在加州，這樣的故事每天都在發生。有人被追撞後隔天覺得「只是脖子有點緊」，就照著對方的話錄了音、簽了文件；兩週後開始頭暈、手麻，才知道那份檔已經把後續的醫療費全部關上了門。也有人以為對方沒保險就只能自認倒楣，其實自己的保單裡本來就有可以走的路，只是沒人用中文跟他說清楚。
崔靜蕾律師（Jinglei Cui，見圖）和她的團隊，處理的正是這一段最容易出錯的空白期。從第一通電話開始，全程中文，不需要先在腦子裡翻成英文，也不需要拜託孩子或朋友來當翻譯。案件類型涵蓋車禍、與卡車相撞、機車事故、Uber與Lyft事故、被狗咬傷、商業場所滑倒摔傷、行人與自行車被撞，以及其他嚴重人身傷害。
團隊的做法很直接：先弄清楚傷勢、就醫、再談賠償。很多當事人一開始最擔心的其實不是錢，而是「我沒保險，不敢去看醫生」。這也是為什麼他們與Lien Doctor、車行、修車廠長期合作，讓當事人可以先安心就醫、先把車處理好，其他的交給團隊去跟保險公司周旋。
崔律師為加州執業律師(Bar No. 363174)，並獲選Super Lawyers Rising Stars，屬全美前2.5%。
免費諮詢，不贏不收費，電話／簡訊：(626)679-4947，爾灣辦公室：14200 Culver Drive Ste 222U, Irvine CA
服務範圍：南加州・北加州，cuilawgroup.com｜微信：vlo_cuilawgroup ，本文為一般資訊，非個案法律意見，實際結果因個案而異。
團隊處理車禍、卡車相撞、機車事故、Uber與Lyft事故，也包括被狗咬傷、商業場所滑倒、行人或自行車被撞等嚴重人身傷害案件。 因為許多當事人面對保險公司英文溝通時容易緊張、誤簽文件或說錯話；全程中文能讓受害者先理解傷勢、治療與賠償流程，再做決定。 她提供免費諮詢、不贏不收費，並與Lien Doctor、車行及修車廠合作協助就醫和修車；聯絡電話是(626)679-4947，服務南加州與北加州。
精華 FAQ
團隊處理車禍、卡車相撞、機車事故、Uber與Lyft事故，也包括被狗咬傷、商業場所滑倒、行人或自行車被撞等嚴重人身傷害案件。
因為許多當事人面對保險公司英文溝通時容易緊張、誤簽文件或說錯話；全程中文能讓受害者先理解傷勢、治療與賠償流程，再做決定。
她提供免費諮詢、不贏不收費，並與Lien Doctor、車行及修車廠合作協助就醫和修車；聯絡電話是(626)679-4947，服務南加州與北加州。
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