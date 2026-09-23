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ABA歡慶50周年 IMPACT Awards Gala 9月24日登場

洛杉磯訊
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Asian Business Association
Asian Business Association

Asian Business Association（ABA，見圖）9月24日（星期四）在InterContinental Los Angeles Downtown舉辦第50屆IMPACT Awards Gala，隆重慶祝組織成立50周年。

今年的主題為 「致敬過去．投資未來」(Honoring the Past. Investing in the Future)。這場里程碑式的盛典將匯聚超過600位商業、企業、政府與社區領袖，共同表彰那些以領導力與承諾，持續強化亞裔美國商業社群的個人與組織。

ABA於1976年在洛杉磯成立，由Dale Fukamaki與Lynne Choy Uyeda創建，旨在為亞裔與太平洋島裔企業主提供更強的發聲平台與更大的經濟機會。精神始終如一： 亞裔企業支持亞裔企業——共享機會、開啟大門、並為企業取得更多企業與政府採購機會而倡議。

ABA與早期領袖也參與全國性的倡議行動，推動聯邦政府正式承認亞裔美國企業為「少數族裔企業」，從而擴大亞裔企業在政府合約、企業採購與商業發展中的機會。

ABA執行長Dennis Huang表示「過去50年來，ABA是由一群相信『當我們彼此扶持成功，就能強化整個社區』的企業主所建立。」 「我們的創辦人努力創造那些當時不存在的機會。如今，我們有責任持續開啟這些大門、分享這些機會，並投資下一代。這正是我們所說的——ABA是商業與機會交會之處。」

2026年IMPACT Award得獎者，年度企業獎(Business of the Year)—Astrana Health，表彰其在科技、醫師賦能與價值導向醫療方面的領導力。這家由亞裔美國人領導的企業支持超過20,000名醫療提供者，並為160萬名患者提供照護網絡。

十年奉獻獎（企業組）—U.S. Bank，表彰其與ABA長達十年的深度合作，包括IMPACT Awards的十年冠名贊助、員工志工服務、金融教育，以及對ABA計畫與小型企業的持續支持。

十年奉獻獎（小型企業組）—TEN Advertising，表彰TEN Advertising與執行長Karen Park對ABA與社區的卓越服務與承諾。Park曾在ABA董事會任職六年，其中兩年擔任主席，並持續透過ABA Foundation與Asian Business Center提供領導與支持。

更多活動資訊：www.abala.org/gala。

精華 FAQ

  • 活動訂於9月24日（星期四）在InterContinental Los Angeles Downtown舉行，ABA並藉此慶祝組織成立50周年，展現其在亞裔商界社群中的長期影響力。

  • 今年主題是「致敬過去．投資未來」，預計匯聚超過600位商業、企業、政府與社區領袖，共同表彰持續強化亞裔美國商業社群的人士與組織。

  • 年度企業獎由Astrana Health獲得，肯定其在科技與價值導向醫療的領導；U.S. Bank獲十年奉獻獎（企業組）；TEN Advertising則獲十年奉獻獎（小型企業組）。

亞裔 聯邦政府 洛杉磯

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