張敬軒《Unglugged II 北美特別版》音樂會 10/17 大莊家登台

大莊家賭場度假村 ( Pechanga Resort Casino ) 將於10月17日 ( 星期六 ) 晚上八時呈獻香港唱作歌手張敬軒全新音樂會《UNPLUGGED II 第二樂章北美特別版》，首度為北美樂迷帶來張敬軒獨特的不插電音樂與交響編曲相融合的演出體驗。

張敬軒自2001年出道以來，憑細膩唱功及多變曲風，推出逾十七張個人專輯及EP，並先後六度榮獲叱咤樂壇流行榜「叱咤男歌手金獎」、四度奪得勁歌金曲「最受歡迎男歌手」，以及香港十大中文金曲「最佳男歌手」等殊榮，是香港樂壇公認的實力派唱將。

《UNPLUGGED》系列音樂會為張敬軒近年來重點打造的個人音樂企劃，以不插電及交響樂編曲重新演繹經典金曲，首章曾於廣州星海音樂廳聯同廣州交響樂團演出。今年推出的《UNPLUGGED II 第二樂章》音樂會延續其系列風格，以簡約舞台及私人專屬音響設備呈現最純粹的音樂本色，並在澳門站演出中首度公開演唱多首未發表新作，深受樂迷及樂評讚賞。

張敬軒《UNPLUGGED II 北美特別版》音樂會系列此次首度進軍北美舞台，將於「大莊家」會展中心 ( Pechanga Summit ) 盛大舉行。門票由$128 起，現於 99concerts.com 開放購票，欲購從速。詳情查詢可電(888) 732-4264，或瀏覽 www.pechanga.com 。

「大莊家」會展中心 (Pechanga Summit) 擁有約 四萬平方英尺的多功能空間，可用於舉辦音樂會、現場體育賽事、展覽、婚禮及各類大型活動，並另設有約 兩萬 平方英尺的寬敞前廳空間。「大莊家賭場度假村」擁有超過5,500台最新潮角子老虎機，152張賭桌娛樂，1,100間豪華酒店客房，星級餐飲食府，水療護理以及世界錦標賽級的「Journey」高爾夫球場，為賓客提供至尊休閒度假勝地。大莊家賭場度假村位 45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA ，距洛杉磯約一個半小時車程。