亞裔青少年中心，慶祝成立37週年，350位嘉賓共襄盛舉

亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC），9月18日在 Quiet Cannon 舉行成立37週年慶祝活動，來自社區、企業、教育界及各界的嘉賓齊聚一堂，共同見證 AYC 37年來服務亞裔青少年及家庭所走過的歷程。當晚活動吸引超過350位來賓參加，現場並安排表演、專題演講及慈善靜默拍賣，氣氛熱烈。

AYC執行長傅美雪（Mabel Fu）致辭

AYC執行長傅美雪（Mabel Fu）在開幕致辭中表示，37年來，亞裔青少年中心始終致力於幫助年輕人及家庭，透過各項服務與社區活動，陪伴青少年成長，並為有需要的家庭提供支持。

AYC執行長Mabel Fu 與 董事會成員Florence Lin

傅美雪表示，今年的37週年慶典不僅是回顧AYC多年社區服務成果的重要時刻，也是向長期支持AYC的合作夥伴、社區領袖、企業及各界支持者表達感謝的機會。她指出，正是社區夥伴長期的投入與奉獻，讓AYC得以持續推動組織使命，並在社區中創造長遠而正面的影響。

聖蓋博市議員Denise Menchaca 前來祝賀

本次晚宴同時表揚多位在社區及不同領域對AYC提供支持的個人、企業及機構。AYC董事會頒發的獎項包括：

AYC 執行長傅美雪、董事會主席楊安立 頒獎

總裁獎（President’s Award）： Hon. Sasha Perez

企業領導獎（Business Leadership Award）： Becker Law Group

社區領導獎（Community Leadership Award）： Pasadena City College（帕薩迪納城市學院）

企業領導獎（Corporate Leadership Award）： Kaiser Permanente

文化偶像獎（Cultural Icon Award）： 記者 Frank Shyong

AYC表示，這些獎項旨在肯定長期支持青少年服務、家庭援助及社區發展的領袖、企業與機構，也凸顯不同社區力量共同參與公益服務的重要性。.

晚宴除頒獎典禮外，還安排現場表演，並設有籌款攤位，讓與會嘉賓在共度晚間活動的同時，也能以實際行動支持AYC的青少年服務項目。

AYC目前已服務超過5,000名個人，並透過社區外展及教育活動接觸超過10萬名社區居民。其中約87%的服務對象來自低收入家庭，顯示AYC的服務也集中回應經濟弱勢家庭及青少年所面臨的需要。

AYC董事會成員均為無薪志工，除了參與組織治理及監督，也投入籌款工作，並代表AYC參與社區事務。董事會成員運用各自的專業與社區資源，協助組織推動長期發展及服務使命。

從青少年服務、家庭支援，到社區外展與教育活動，AYC多年來逐步建立與社區之間的合作網絡。37週年慶典不僅回顧過去37年的服務歷程，也成為AYC凝聚社區力量、感謝合作夥伴並為未來青少年計畫籌募資源的重要平台。