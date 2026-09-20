亞裔青少年中心，慶祝成立37週年，350位嘉賓共襄盛舉
亞裔青少年中心（Asian Youth Center，AYC），9月18日在 Quiet Cannon 舉行成立37週年慶祝活動，來自社區、企業、教育界及各界的嘉賓齊聚一堂，共同見證 AYC 37年來服務亞裔青少年及家庭所走過的歷程。當晚活動吸引超過350位來賓參加，現場並安排表演、專題演講及慈善靜默拍賣，氣氛熱烈。
AYC執行長傅美雪（Mabel Fu）在開幕致辭中表示，37年來，亞裔青少年中心始終致力於幫助年輕人及家庭，透過各項服務與社區活動，陪伴青少年成長，並為有需要的家庭提供支持。
傅美雪表示，今年的37週年慶典不僅是回顧AYC多年社區服務成果的重要時刻，也是向長期支持AYC的合作夥伴、社區領袖、企業及各界支持者表達感謝的機會。她指出，正是社區夥伴長期的投入與奉獻，讓AYC得以持續推動組織使命，並在社區中創造長遠而正面的影響。
本次晚宴同時表揚多位在社區及不同領域對AYC提供支持的個人、企業及機構。AYC董事會頒發的獎項包括：
總裁獎（President’s Award）： Hon. Sasha Perez
企業領導獎（Business Leadership Award）： Becker Law Group
社區領導獎（Community Leadership Award）： Pasadena City College（帕薩迪納城市學院）
企業領導獎（Corporate Leadership Award）： Kaiser Permanente
文化偶像獎（Cultural Icon Award）： 記者 Frank Shyong
AYC表示，這些獎項旨在肯定長期支持青少年服務、家庭援助及社區發展的領袖、企業與機構，也凸顯不同社區力量共同參與公益服務的重要性。.
晚宴除頒獎典禮外，還安排現場表演，並設有籌款攤位，讓與會嘉賓在共度晚間活動的同時，也能以實際行動支持AYC的青少年服務項目。
AYC目前已服務超過5,000名個人，並透過社區外展及教育活動接觸超過10萬名社區居民。其中約87%的服務對象來自低收入家庭，顯示AYC的服務也集中回應經濟弱勢家庭及青少年所面臨的需要。
AYC董事會成員均為無薪志工，除了參與組織治理及監督，也投入籌款工作，並代表AYC參與社區事務。董事會成員運用各自的專業與社區資源，協助組織推動長期發展及服務使命。
從青少年服務、家庭支援，到社區外展與教育活動，AYC多年來逐步建立與社區之間的合作網絡。37週年慶典不僅回顧過去37年的服務歷程，也成為AYC凝聚社區力量、感謝合作夥伴並為未來青少年計畫籌募資源的重要平台。
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