華美銀行正式成為洛杉磯公羊隊官方社區公益銀行合作夥伴

華美銀行與洛杉磯公羊隊（Los Angeles Rams）共同宣布達成一項全新多年合作協議，華美銀行正式成為公羊隊的官方社區公益銀行合作夥伴（Official Community Banking Partner）。此次合作匯聚了兩個深耕洛杉磯的知名品牌：一方是歷史悠久且戰績輝煌的職業美式足球隊，另一方則是全美表現領先、總部設於南加州最大的獨立銀行。

洛杉磯公羊隊是美國國家美式足球聯盟（NFL）最具代表性的球隊之一，曾四度奪得聯盟冠軍，並於 2022年贏得超級盃冠軍。球隊主場 SoFi體育場曾舉辦超級盃及 2026年 FIFA世界盃賽事，並將在 2028年洛杉磯奧運會期間承辦多項賽事，已成為全球矚目的體育與娛樂地標。

此次合作將為雙方帶來市場推廣、品牌宣傳與社區公益等多方面的合作機會，進一步提升品牌知名度，並擴大雙方在南加州地區的影響力。華美銀行與洛杉磯公羊隊分別是金融服務與職業體育領域的卓越代表，秉持服務社區的共同使命，持續為南加州居民做出貢獻。

華美銀行執行副總裁兼全球銀行業務總監 Deborah Leerhsen表示：華美銀行致力於連結文化與社區，協助更多人向前邁進、實現更多可能。與洛杉磯公羊隊攜手合作，讓我們能夠藉助體育運動凝聚人心，建立緊密連結、創造更多機會，為我們共同服務的南加州社區帶來更深遠的影響。

洛杉磯公羊隊最高商務長 Jennifer Prince表示：公羊隊致力於攜手各行業的領導品牌，而華美銀行的表現與聲譽，正與我們在球場內外追求卓越的精神相契合。公羊隊很榮幸歡迎華美銀行成為我們的官方社區公益銀行合作夥伴，期待攜手合作，造福社區，共創價值。

華美銀行將擔任公羊隊「pLAymakers」及「Fighting Hunger」計畫的冠名合作夥伴。其中，透過「pLAymakers」計畫，雙方將表揚在社區中積極貢獻的當地領袖；「FightingHunger」計畫則致力於協助解決食物資源不足問題。

華美銀行致力於協助客戶拓展商機，致遠前行。其母公司華美銀行集團（Nasdaq：EWBC）為納斯達克上市公司，總資產達 850億美元，全資子公司華美銀行為總部位於南加州的最大獨立商業銀行，在美國與亞洲設有超過 110個服務據點。美國市場主要分佈於加州、喬治亞州、伊利諾州、麻薩諸塞州、內華達州、紐約州、德州及華盛頓州。更多資訊請瀏覽：www.eastwestbank.com