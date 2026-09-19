企業主必修 9月25日爾灣、9月26日羅蘭崗財務規畫講座

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從娃哈哈 創辦人過世，私生子女與元配長女間的遺產繼承官司到長榮集團創辦人離世，遺產分配不公造成其他家族成員不滿，對遺囑效力、遺產、公司控制權等問題展開多年訴訟，從全球眼鏡業巨頭—義大利EssilorLuxottica創辦人過世，8位繼承人共同持有，因持有股權相當，無人有絕對話語權，對公司的管理無法取的共識造成管理僵局到印度 汽車零部件企業Sona Comstar董事長因突發心臟病過世，未對遺產與公司股份進行適當安排，其母親對於董事會安排不滿提起爭議。近年來因創辦人或主要股東離世，衍生股權繼承、家族爭議，甚至長年訴訟的案例層出不窮。

企業經營最令人擔心的，往往不是今天的營收，而是明天突然發生的意外。股東突然離世，企業主跟其他股東是否有能力買回股份？核心高管離職，企業經營遭遇重創，如何留住重要人才? 缺乏稅務規畫，利潤白白流失，如何用退休計畫提升企業與個人的稅務效益? 企業主要如何整合法律、稅務、保險與投資規畫，讓辛苦建立的事業順利傳承？

企業能夠成功，是靠多年的努力；企業能夠延續，更需要提前規畫。企業主過世，不代表企業自然完成傳承；如果股權與接班安排沒有事先做好，企業可能立刻變成家族爭產的戰場。「亞美會計研究發展基金會」特邀法學博士、註冊會計師以及註冊財務規畫師從企業保障、人才留任、稅務規畫到事業傳承，幫助企業主重新檢視企業未來的風險與機會。

線上報名：https://dub.sh/2026Business（見圖）；電話報名撥打：626-873-1618

講座地點：

•09月25日週五（爾灣 ）10:00 AM–12:30 PM：980 Roosevelt #200, Irvine, CA 92620

•09月26日週六（羅蘭崗）10:00 AM–12:30 PM：17506 Colima Rd., #200, Rowland Heights, CA 91748