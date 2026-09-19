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Wan Hawaii玩夏威夷 提供中文客製旅遊服務

檀香山訊
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同樣是來到夏威夷，有人只想躺在海灘上曬一天太陽，有人想穿著登山鞋走進山谷；有人喜歡浮潛、衝浪，享受海浪帶來的刺激，有人則更喜歡坐在旅遊車裡，聽著導遊講述夏威夷的歷史，看著窗外的風景。

年齡不同，經歷不同，對旅行的期待自然也不同。深耕當地多年的「玩夏威夷旅遊 」( Wan Hawaii ) 表示，真正的旅行，不應把所有遊客放進同一個模式裡，而應讓每一個人都能夠找到屬於自己的夏威夷。

對於喜歡自由的年輕人，「玩夏威夷」更願意做一個「旅行夥伴」，給予他們更多選擇並按照自己的興趣去探索。年輕遊客喜歡陽光、沙灘、戶外運動，也喜歡接觸大自然；可能想徒步去一條並不輕鬆的山路，或更想嘗試浮潛（見圖）、衝浪、拖傘、滑翔傘等不同刺激與體驗，率性滿足年輕人的些許未知、探索及自由。

對於喜歡輕鬆遊玩的家庭旅客，該公司會先把複雜的事情安排好、提供建議，協助選擇適合全家的活動，預訂好門票、安排交通。當遊客在旅途中遇到問題的時候，公司內有人接聽電話、有人幫助解決問題、排憂解難。

中老年遊客需要的是份安心和從容，「玩夏威夷」提供中文服務、專業安排和即時協助包括：酒店提前訂好，交通提前安排，景點門票提前準備，每一天去哪裡、怎麼走，都有專人負責。中文導遊一路陪同，不僅介紹夏威夷的風景，也講述歷史和文化。

一家當地地接旅行社存在的意義，是讓本身已經足夠美麗的夏威夷，因為一次妥當的安排、一段有溫度的講解、一次即時的幫助，而變成一段真正值得的回憶。「玩夏威夷」指出，好的旅遊產品，解決的是「怎麼去」；而真正好的旅遊服務，解決的是「為什麼這一趟值得來」，該公司致力扮演為一家懂夏威夷、懂遊客的本地愛旅夥伴，為每一趟旅程注入屬於自己的靈魂。

無論是第一次或再次走訪夏威夷，讓瞭解這片土地的「WanHawaii玩夏威夷」提供地道、專業的夏威夷旅遊體驗。上網www.WanHawaii.com，微信ilovealoha2或電1-808-940-9995（粵語）、1-808-940-9996（國語）洽詢，地址100 N. Beretania St., #129-33A, Honolulu (Chinese Culture Plaza)。

精華 FAQ

  • 該公司主打中文客製化夏威夷旅遊，依照不同旅客的年齡、興趣與需求，安排適合的行程，讓遊客不必套用同一種模式，也能更自在地體驗當地特色。

  • 年輕旅客可選擇戶外、浮潛、衝浪等自由玩法；家庭旅客則由公司先安排門票、交通與建議；中老年旅客則享有中文導遊、提前訂房與即時協助，重點在安心與從容。

  • 文章指出，好的產品解決的是怎麼去，真正好的服務則回答為什麼值得來。玩夏威夷希望透過妥當安排、溫度講解與即時幫助，讓旅程成為更有記憶點的回憶。

夏威夷

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