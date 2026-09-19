暢小平婚介中心 9月26日中秋單身餐舞會早鳥優惠
有40年之久的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，將於9月26日週六晚7時開始，舉辦一場浪漫中秋單身餐舞會（見圖），前15名女士40元。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801。現場有專業DJ，豪華大ballroom，有興趣前來參加此次的大型活動，如需一對一介紹，可聯繫Cindy 818-355-0318。
當天精心佈置了豪華盛大的相親舞會，門票50元，Ballroom Room內有大舞池，7點至凌晨12點，晚餐及舞會，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然。
擴大交友圈，想結識在南加州、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，用心、信譽好，獲得會員的認同，策劃此次的大型舞會，現場氣氛溫馨，共度愉快時光。
Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。
活動訂於9月26日週六晚間7時開始，持續至凌晨12時，內容包含晚餐、舞會、專業DJ與燈光秀，適合想在節慶氣氛中認識新朋友的單身人士參加。 一般門票為50元，主辦單位另提供早鳥優惠，前15名女士可享40元入場。現場也安排豪華Ballroom與大舞池，讓參加者能輕鬆交流互動。 主辦單位是Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，若需一對一介紹可聯繫Cindy 818-355-0318。活動地址為700 S. Almansor St., Alhambra 91801。
精華 FAQ
活動訂於9月26日週六晚間7時開始，持續至凌晨12時，內容包含晚餐、舞會、專業DJ與燈光秀，適合想在節慶氣氛中認識新朋友的單身人士參加。
一般門票為50元，主辦單位另提供早鳥優惠，前15名女士可享40元入場。現場也安排豪華Ballroom與大舞池，讓參加者能輕鬆交流互動。
主辦單位是Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，若需一對一介紹可聯繫Cindy 818-355-0318。活動地址為700 S. Almansor St., Alhambra 91801。
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