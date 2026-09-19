暢小平婚介中心 9月26日中秋單身餐舞會早鳥優惠

有40年之久的Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心，將於9月26日週六晚7時開始，舉辦一場浪漫中秋 單身餐舞會（見圖），前15名女士40元。地址是在700 S. Almansor St., Alhambra 91801。現場有專業DJ，豪華大ballroom，有興趣前來參加此次的大型活動，如需一對一介紹，可聯繫Cindy 818-355-0318。

當天精心佈置了豪華盛大的相親舞會，門票50元，Ballroom Room內有大舞池，7點至凌晨12點，晚餐及舞會，絢麗燈光秀，歡樂氣氛愉快自然。

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Cindy's Singles暢小平中美單身婚姻介紹中心地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。