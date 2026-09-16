涵靜書院10月4日起靜坐課程解壓強身

歷經過疫情衝擊，現在的經濟不穩定性、戰爭造成通貨膨脹種種磨難也讓這兩年許多民眾深刻體會到身心健康的重要性。為服務社區大眾，涵靜書院靜坐研習中心將於 10月4日起連續四個週日下午1時30分至5時，以實體教室免費開班傳授靜心靜坐課程。教導大家如何在繁忙的工作與家庭生活中紓解壓力、調節情緒，並鍛煉精氣神、強身健體，挖掘全方位身心靈健康的秘訣。

許多人在尋覓如何健康養生身心平衡的有效方法。在現代忙碌社會，為了生活和工作每日忙忙碌碌導致身心靈疲憊，不知自己生命的價值或熱情在那？導致能量急速消耗，健康出現狀況，才驚覺怎麼活的如此之累?

根據「人體能源危機報告」全世界有超過半數的人面臨能量不足甚至到瀕臨用完的程度。身、心、 精神能量不能保持正面平衡，導致慢性病的發生，譬如焦慮失眠、 腸胃功能不適、 過敏、 免疫功能失調、 無名背痛等等。人們常為過去煩惱，為未來憂心，對當下又徬徨不已，有心無力，導致身體每況愈下。其實只要找到對的方法，使身心靈重新接上電源， 就能快速有效的補充失去的能量。

靜坐有益養生，需知如何入手，以免走火入魔，為此涵靜書院免費教授「以自然為宗， 無為為法」的靜坐法門，隨時隨地都可藉由靜心靜坐，在忙碌生活中找回片刻屬於自己的寧靜世界，加強正氣能量，更有活力完成願景，使身心靈全面改善，開始生命的另一章。

隨著科技發達，物質富裕，人們愈加渴望追尋心靈世界之安寧、愉悅、舒適。有人想從靜坐中，達到治病、健康、延年、長壽之道，於是學習靜坐已普遍成為全世界人類，甚至於歐、美國家愈來愈重視的精神鍛煉課程。「靜坐」是中國五千年留下來最寶貴的遺產，「靜心靜坐」也是涵靜書院給世人最簡易方便、安全直接的養生法門。不受時間、空間限制，沒有任何副作用，沒有宗教門派的障礙。「靜心靜坐」主要透過身體能量系統，藉由經絡、活化全身經絡、細胞，進而提高人體能量的層次。「靜心靜坐」是一種安定身、心、靈的入門靜坐功夫，簡而易學，人人可學，只要每日花一點時間持續力行，就能修心養性、達到身、心、靈真正的和諧與健康。凡對靜坐有興趣者，不限年齡性別。課程以「身心靈和諧，幸福健康人生」為主軸。每週課程有不同的靜坐及養生知識分享，循序漸進的規劃學習進度，讓學者輕鬆的掌握「靜心靜坐」的精髓，並且一輩子擁有輕鬆簡便而又經濟的養生方法。

靜心靜坐班注意事項，靜坐時穿著寬鬆衣物及長褲，並著襪。活動當日中餐於13：30前八分飽即可。前後課程相關性緊密，準時參加，並全程參與不缺課，以達最大效果。最重要的是帶一顆輕鬆愉快的心，定能有意想不到的收穫。

上課日期：週日班：10月4、11日、18、25日下午1時30分至5時。地點：涵靜書院靜坐研習中心，地址：9200 Glendon Way, Rosemead, CA 91770。電話：(626)571-5983，Email : [email protected]。