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范逸臣、荒山亮、高蕾雅為慈濟美國共聚善緣 2026慈善感恩音樂會

洛杉磯
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（第一排由右至左）慈濟美國總會執行長李瓊薰、藝人范逸臣、高蕾雅、荒山亮，以及慈濟...
（第一排由右至左）慈濟美國總會執行長李瓊薰、藝人范逸臣、高蕾雅、荒山亮，以及慈濟美國總會副執行長唐朝。

來自台灣的藝人范逸臣、荒山亮、高蕾雅，在日前上午出席慈濟美國總會園區「慈濟美國2026慈善感恩音樂會」記者會，同聲呼籲社區關懷2025洛杉磯山火災區的重建復原項目，護持慈濟美國總會的慈善行動。

慈濟美國總會執行長李瓊薰與副執行長唐朝會同三位表演嘉賓，簡介本次慈善感恩音樂會的宗旨。

李瓊薰指出：「慈濟美國總會自去年一月啟動洛杉磯山火急難救助項目後，在媒體熱度消退後，慈濟志工依舊關懷著災區的中長期復原進度，直到今日，我們仍持續走訪與陪伴，幫助災民走過艱困的重建歷程。慈濟能持續關懷社區，都要感恩社區大德的捐款護持！」

（圖中）高蕾雅；（右一）范逸臣
（圖中）高蕾雅；（右一）范逸臣

范逸臣表示，希望能以音樂的力量，療癒受創社區的傷口。高蕾雅表示，2009年八八風災重創她的家鄉，當時穿著制服的慈濟人第一時間趕赴部落救援，令她留下深刻印象，因此她非常榮幸能受邀以歌聲為慈濟籌募善款；記者會現場，高蕾雅也清唱了一段鄒族部落的療癒之歌。多次擔綱「大愛劇場」主題曲創作演唱的荒山亮，表示將為觀眾表演最溫馨有愛的歌曲，以歌聲引動社會善的回應。

此外，演出嘉賓、現居北京的音樂人澤帆（RVRIE），與音樂會主持人、中國知名製片人王智慧，因航班關係未能列席記者會，他們除了演出之外，也將分享個人投入慈濟志工服務的心路歷程。

慈濟美國邀請民眾參與「慈濟美國2026慈善感恩音樂會」，透過南加州伊頓山火（Eaton Fire, 2025）災民的現身說法，深入瞭解點滴善念帶來的正向改變，讓我們一起善念共振，用愛膚慰創痛！

「慈濟美國2026慈善感恩音樂會」

日期：2026年9月20日，星期日

時間：下午3:00至6:00

地點：博尼塔藝術中心（Bonita Center for the Arts Ｉ 822 W. Covina Blvd, San Dimas,）

捐款取票：https://tzuchi.us/zh/hq/concert

演出嘉賓資料：

范逸臣為台灣知名創作歌手及演員，活躍於音樂與影視領域。因出演《海角七號》男主角而爆紅，該片曾創下台灣影史國片最高票房紀錄。

荒山亮為台灣實力派創作歌手、演員及音樂製作人，他以霹靂布袋戲音樂創作而聞名，並於2012年榮獲金曲獎「最佳台語男歌手獎」，在華語樂壇具有深遠的影響力。

高蕾雅來自台灣原住民族鄒族，為知名實力派歌手與演員。她的演藝經歷跨足音樂、電影與電視領域，曾榮獲金馬獎、金曲獎及金鐘獎等多項大獎提名肯定。

澤帆為現居北京的音樂製作人、詞曲創作者與聲音設計師。父母皆為資深慈濟志工，他曾在2025年洛杉磯山火期間，親自到慈濟聖谷愛滿地聯絡處投入山火賑災工作。

王智慧中國知名演員、導演及製作人。曾任中國宋慶齡基金會文化藝術中心主任，為資深慈濟志工，北京靜思書院負責人。

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