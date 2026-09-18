我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

嗨中秋/H Mart進駐嗨中秋 100%中獎、送限量免費優惠券

【洛杉磯訊】
聽新聞
test
0:00 /0:00
韓國人氣超市H Mart將於嗨中秋設攤，多重好禮讓民眾帶回家。（本報檔案照）
韓國人氣超市H Mart將於嗨中秋設攤，多重好禮讓民眾帶回家。（本報檔案照）

韓國人氣超市H Mart將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園舉行的「2026嗨中秋嘉年華」設立攤位，現場準備輪盤抽獎100%中獎、亞洲零食試吃與限量優惠券等多項活動，邀請民眾攜家人朋友一同參與，共度溫馨又熱鬧的中秋時光。

攤位首項亮點為「月圓好運轉盤抽獎」，民眾只要追蹤H Mart官方社群帳號即可參加，100%中獎，每一次轉動輪盤都有機會帶走精美中秋好禮。現場也提供超人氣亞洲零食免費試吃，民眾可品嘗H Mart熱銷零食與特色商品，發掘過去沒嘗過的驚喜滋味。此外，活動當天攤位將發送專屬購物優惠券，限量3000張，送完為止，讓民眾中秋採買更加超值實惠。

此次活動，H Mart也提供現金禮券作為本屆嗨中秋驚喜大抽獎獎項之一，民眾前往現場服務台即可免費領取抽獎券。H Mart始終致力於為社區帶來最道地的亞洲美食與文化，今年中秋佳節誠摯邀請民眾蒞臨攤位，共襄盛舉，一同賞月慶團圓。活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City, CA 91780）。 諮詢熱線：323-268-4982 ext 600

精華 FAQ

  • H Mart將於9月19日（六）及9月20日（日）進駐在天普市公園舉行的「2026嗨中秋嘉年華」，與民眾一同歡慶中秋，現場並安排多項互動與優惠活動。

  • 攤位活動包括追蹤社群即可參加的100%中獎輪盤抽獎、亞洲零食免費試吃，以及限量3000張購物優惠券，讓民眾在體驗節慶氣氛的同時也能享受實際回饋。

  • 活動地點在天普市公園，地址為5939 Golden West Avenue, Temple City, CA 91780；如有疑問可洽詢323-268-4982 ext 600。

中秋

上一則

100元即可投資地產當房東 不是噱頭且合法 貝佐斯背書

下一則

無人反對卻夭折 平價公寓法案「死在午夜」

延伸閱讀

嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓

嗨中秋本周末登場 美食、萌寵秀、抽獎迎賓
嗨中秋19日、20日嘉年華 節目再升級還抽豪華大獎

嗨中秋19日、20日嘉年華 節目再升級還抽豪華大獎
世界日報50周年 天普嗨中秋與民眾同歡

世界日報50周年 天普嗨中秋與民眾同歡
世報APP用戶 嗨中秋專屬限時特賣

世報APP用戶 嗨中秋專屬限時特賣
法拉盛中秋好去處——免費市集9月19日，來世界日報「潮玩中秋•好市集」

法拉盛中秋好去處——免費市集9月19日，來世界日報「潮玩中秋•好市集」
中秋展攤位／龍鬚糖 細緻如絲入口即化

中秋展攤位／龍鬚糖 細緻如絲入口即化

熱門新聞

一對居住在亞利桑納州梅薩（Mesa）的夫妻因失業、疾病等因素無力繳納屋主協會（HOA）費用，最終面臨失去價值47萬5000美元住宅的困境。（GoFundMe）

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

2026-09-15 18:22
女子將使用三年的氣炸掛退貨給好市多，還鼓勵要最大化使用會員資格。（記者王若然／攝影）

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

2026-09-17 14:08
楊詠儀（中）和她的兩個試管女兒楊壹塵（左）和楊壹禪。（圖／楊敦平提供）

金馬獎導演楊敦平有2「試管孫女」精子來自女兒同學

2026-09-11 22:14
加州生活成本高昂，即使擁有逾百萬美元資產，不少民眾仍對退休生活感到憂慮。圖為示意圖。美聯社

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

2026-09-11 16:31
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

本來只想挑幾顆卻買了一整車 觀光客笑逛美國大賣場

2026-09-13 22:25
已故波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)和數十年好友、「股神」巴菲特(Warren Buffett)。（美聯社）

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

2026-09-15 15:06

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀