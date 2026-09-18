嗨中秋/H Mart進駐嗨中秋 100%中獎、送限量免費優惠券

韓國人氣超市H Mart將於嗨中秋設攤，多重好禮讓民眾帶回家。（本報檔案照）

韓國人氣超市H Mart將於9月19日（六）及9月20日（日）在天普市公園舉行的「2026嗨中秋 嘉年華」設立攤位，現場準備輪盤抽獎100%中獎、亞洲零食試吃與限量優惠券等多項活動，邀請民眾攜家人朋友一同參與，共度溫馨又熱鬧的中秋時光。

攤位首項亮點為「月圓好運轉盤抽獎」，民眾只要追蹤H Mart官方社群帳號即可參加，100%中獎，每一次轉動輪盤都有機會帶走精美中秋好禮。現場也提供超人氣亞洲零食免費試吃，民眾可品嘗H Mart熱銷零食與特色商品，發掘過去沒嘗過的驚喜滋味。此外，活動當天攤位將發送專屬購物優惠券，限量3000張，送完為止，讓民眾中秋採買更加超值實惠。

此次活動，H Mart也提供現金禮券作為本屆嗨中秋驚喜大抽獎獎項之一，民眾前往現場服務台即可免費領取抽獎券。H Mart始終致力於為社區帶來最道地的亞洲美食與文化，今年中秋佳節誠摯邀請民眾蒞臨攤位，共襄盛舉，一同賞月慶團圓。活動地點：天普市公園（Temple City Park，5939 Golden West Avenue，Temple City, CA 91780）。 諮詢熱線：323-268-4982 ext 600