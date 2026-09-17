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公共負擔新規將上路 AJSOCAL籲移民勿自行停領福利

洛杉磯訊
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美國國土安全部(DHS)日前發布「公共負擔」(Public Charge)最終規則，將於9月18日生效。新規上路後，需要接受公共負擔審查的移民，所領取的政府福利種類被擴大納入考量，引發不少移民家庭擔憂。

什麼是「公共負擔」？「公共負擔」是適用於部分移民案件的審查標準。移民官員會綜合判斷申請人未來是否可能主要依賴政府福利，而不是單純以是否領取福利作決定。部分家庭類或就業類綠卡申請可能需要接受這項審查。

哪些人通常不受影響？公共負擔規定不適用於美國公民，也不適用於更新或補發綠卡，以及申請入籍的綠卡持有人。此外，部分人道主義移民類別也不受影響，包括難民、庇護人士、特殊移民青少年(SIJ)、VAWA自行申請者，以及符合資格的T、U簽證申請人。

大多數綠卡持有人出國後返美也不受公共負擔規定影響；但若在美國境外停留超過180天，返美時可能被視為申請入境，情況可能不同。

9月18日前遞交：適用2022年公共負擔規定。一般只有政府現金援助，或政府支付的長期機構照護，可能被納入考量。

9月18日或之後遞交：9月18日當天或之後領取的部分由政府資助以收入資格為條件的醫療、食品及住房援助等公共福利，可能被納入新公共負擔規定審查；某些情況下，移民官也可能考量申請人依法負有扶養責任的家庭成員所領取的福利。不過，在9月18日之前領取的福利仍將依照2022年的公共負擔規則進行評估。需要注意的是，領取公共福利並不代表移民申請一定會被拒絕。

南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL，見圖）提醒，移民家庭不應因擔心新規定而自行停止領取福利或影響移民申請。在作出決定前，應先根據個人情況尋求法律建議。

如對公共負擔、移民事務或公共福利有疑問，可電AJSOCAL免費國粵雙語專線800-520-2356。

精華 FAQ

  • 公共負擔是移民審查標準之一，官員會評估申請人未來是否可能主要依賴政府福利，而不是只看是否曾領取福利；部分家庭類與就業類綠卡申請會受影響。

  • 9月18日前遞交者，仍適用2022年規則，通常只看政府現金援助或長期機構照護；9月18日後遞交者，部分醫療、食品與住房福利也可能被納入新規審查。

  • AJSOCAL提醒，移民家庭不應因新規而自行停止領取福利，因為領取公共福利不代表一定會被拒絕；在做任何決定前，應先依個人情況尋求法律建議。

移民 綠卡 美國公民

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