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善念共聚 慈濟美國年度感恩音樂會 9月20日登場

洛杉磯訊
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從尼泊爾與西藏邊境的巨大泥石流、日本熊本地震，到印尼強震，近期全球接連發生令人痛心的重大災難。而在南加州，去年一月的洛杉磯系列山火重創社區，受災地區至今仍在漫長的重建路上。災後第一時間，慈濟美國總會即刻啟動急難救助發放；直到今日，慈濟志工仍持續走訪陪伴，細心傾聽災民需求，一步步陪伴他們走過艱困的重建歷程。

無數面臨困境的人，正需要社會大眾的關懷與呵護。慈濟美國誠摯邀請民眾參加一年一度的慈善感恩音樂會，於2026年9月20日（星期日）下午3時至6時，齊聚南加州聖諦瑪斯市博尼塔藝術中心（Bonita Center for the Arts，地址：822 W. Covina Blvd, San Dimas），欣賞特邀嘉賓范逸臣、荒山亮、高蕾雅、澤帆的演出，並由主持人王智慧引言串場，在悠揚樂音中共同護持這份慈悲善行。捐款取票見：https://tzuchi.us/zh/hq/concert。

范逸臣為台灣創作歌手及演員，活躍於音樂與影視領域，因主演《海角七號》爆紅，該片曾創下台灣影史國片最高票房紀錄。

荒山亮為台灣實力派創作歌手、演員及音樂製作人，以霹靂布袋戲音樂創作聞名，2012年榮獲金曲獎「最佳台語男歌手獎」，在華語樂壇具有深遠影響力。

高蕾雅來自台灣原住民族鄒族，為實力派歌手與演員，演藝經歷跨足音樂、電影與電視領域，曾獲金馬獎、金曲獎及金鐘獎多項提名肯定。

澤帆為現居北京的音樂製作人、詞曲創作者與聲音設計師，父母皆為資深慈濟志工。2025年洛杉磯山火期間，他曾親赴慈濟聖谷愛滿地聯絡處，投入山火賑災工作。

王智慧為中國知名演員、導演及製作人，曾任中國宋慶齡基金會文化藝術中心主任，同時是資深慈濟志工，現為北京靜思書院負責人。

更重要的是，南加州伊頓山火(Eaton Fire, 2025)災民將到場現身說法，讓觀眾進一步了解慈濟美國總會洛杉磯山火中長期關懷項目，如何以細膩的情感與有尊嚴的援助，陪伴災民重建家園。

1966年，證嚴法師因不忍眾生受貧病所苦，發願盡畢生之力救世濟貧，於台灣花蓮創辦「佛教克難慈濟功德會」。證嚴法師鼓勵最初三十位家庭主婦成員，從每天買菜錢裡省下台幣五毛錢，存進竹筒裡儲蓄救濟金。慈濟志工秉持「竹筒歲月」積小錢、行大善的精神，超過半個世紀以來，已幫助全球139個國家／地區。

進一步了解慈濟美國，見官網https://tzuchi.us/zh。

精華 FAQ

  • 活動訂於2026年9月20日星期日下午3時至6時，在南加州聖諦瑪斯市博尼塔藝術中心舉行，民眾可透過慈濟美國官網捐款取票參與。

  • 受邀嘉賓包括范逸臣、荒山亮、高蕾雅與澤帆，並由主持人王智慧引言串場，以音樂表演與分享，凝聚社會對慈善行動的支持。

  • 因為洛杉磯山火災區仍在重建，慈濟美國持續提供急難救助與陪伴；音樂會也安排伊頓山火災民現身說法，讓外界了解長期、有尊嚴的援助。

慈濟 洛杉磯 加州

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