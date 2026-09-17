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Crazy Live 9月19-20日金融講座 爾灣場贈股票

洛杉磯訊
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爾灣負責人Wendy郭接受採訪。
爾灣負責人Wendy郭接受採訪。

Crazy Live Inc美股教育平台「開心直播 」，慶祝平台成立一週年，將於9月19日（週六），9月20日（週日）在南加州聖蓋博爾灣，舉辦兩場金融教育系列講座。 爾灣場還會安排股票贈送活動，屆時將有三位幸運兒獲英特爾股票。並提供與會者現場面對面學習與提問的機會。

https://www.youtube.com/watch?v=1V-a-sxNjAo

9月19日周六，下午1點30，地點：225 W Valley Blvd, San Gabriel, CA 91776（聖蓋博希爾頓酒店Hilton Los Angeles/San Gabriel）。

9月20日週日，下午1點30，地點：17941 Von Karman Ave, Irvine, CA 92614（爾灣機場酒店Sonesta Irvine John Wayne Airport.）。兩場活動均延續開心直播近期舉辦的週年系列交流活動。

活動將由30年美股實戰經驗的Warren王老師與小戴老師主講。 Warren王老師內容聚焦美股行情分析、倉位安排，交易執行，並介紹「10萬美金週週贏挑戰賽」。相關案例將圍繞現金擔保賣出看跌期權的資金安排、合約選擇和到期處理展開，幫助參與者理解權利金收入與最終盈虧的差異。

小戴老師將圍繞一夜致富研究院8848登山隊，講解不同資金規模帳戶的倉位管理、交易記錄及複盤方法。登山隊透過定期會議、課程閱讀和交易CSV記錄分析，支持隊員持續學習，並將「能登山，也能安全下山」的理念落實到風險管理與執行紀律中。

開心直播在9月12日紐約法拉盛舉行的講座也獲得圓滿舉辦，現場有華人社區投資人及學員參與，並就市場行情與交易經驗進行交流。

官方信息：開心直播網站www.crazylive.ai；一夜致富研究院8848登山隊網址：www.club8848.org；10萬美金週週贏挑戰賽網站：www.crazylive.vip。

報名電話626-684-4669，電郵[email protected]，微信warren2026。

Crazy Live Inc創始人Warren王接受採訪。
Crazy Live Inc創始人Warren王接受採訪。

左起：爾灣負責人Wendy郭、創始人Warren王、亞凱迪亞負責人Vicky。
左起：爾灣負責人Wendy郭、創始人Warren王、亞凱迪亞負責人Vicky。

精華 FAQ

  • 活動分別在9月19日週六下午1點30於聖蓋博Hilton Los Angeles/San Gabriel，以及9月20日週日下午1點30於爾灣Sonesta Irvine John Wayne Airport舉行，方便南加州民眾參加。

  • Warren王老師將講解美股行情分析、倉位安排與交易執行，並介紹10萬美金週週贏挑戰賽；小戴老師則分享不同資金規模的倉位管理、交易記錄與複盤方法。

  • 爾灣場會進行股票贈送，3位幸運兒可獲英特爾股票。民眾可透過官網crazylive.ai、[email protected]、電話626-684-4669或微信warren2026報名。

爾灣 聖蓋博 加州

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