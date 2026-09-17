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行天下旅遊長江貳號10月23日啟航 14天2999元暢遊7省市

洛杉磯訊
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秋意漸濃，正是暢遊長江、欣賞沿岸山水與人文風光的好時節。由行天下旅遊規畫、世界日報媒體贊助的「千里詩畫長江」14天豪華河輪之旅，將於10月23日啟航。隨著出發日期進入倒數，行天下旅遊提醒，有意今年秋季帶父母重遊中國，或想以更輕鬆方式深度走訪長江沿線的旅客，可把握目前報名時間。

此次行程獨家包下五星級河輪「長江貳號」（見圖），從上海一路航行至重慶，14天橫跨七省市、航程超過2,000公里。標準陽台雙人房每人2,999美元起，團費涵蓋飯店及河輪住宿、船上餐飲、指定酒水、行程所列景點門票、岸上交通及專業導覽等，讓旅客一次完成長江深度之旅，不必為沿途食宿與交通安排費心。

與一般需要頻繁拉行李、換飯店的中國旅行團不同，此行程有9晚住宿安排在長江貳號上。旅客白天上岸遊覽，晚上回到同一間陽台客房休息，不必天天重新整理行李，尤其適合與父母、長輩同行，讓跨省長途旅行也能保持較從容的步調。

行程從上海展開，走訪外灘、南京路、城隍廟等代表性景點，隨後前往蘇州，10月底也正值品嘗陽澄湖大閘蟹的季節。旅程之後深入黃山，欣賞奇松、怪石與雲海景觀，再走訪景德鎮、武漢、岳陽等歷史文化城市，最後進入長江三峽，親眼欣賞峽谷風光，並參觀三峽大壩及五級船閘工程。

2,999美元起的團費除9晚長江貳號陽台客房外，也包括上海虹橋希爾頓酒店及重慶來福士洲際酒店住宿。船上每日三餐、指定酒水，以及黃山、廬山、長江三峽等行程所列景點門票、全程專車接送及導覽服務均已納入，旅客出發前即可掌握主要旅遊支出。

長江貳號有「流動五星級酒店」之稱，全船客房均設有陽台，船上另有泳池、KTV、麻將室、深夜食堂及太極課程等休閒設施。岸上遊覽結束後即可回船休息，不必再趕往下一間飯店；有特殊飲食需求的旅客，也可提前預訂素食餐點。

行天下旅遊表示，此團特別針對北美華人旅客規畫，全船僅接待北美華人團體，在語言、飲食及旅遊習慣上更貼近旅客需求。服務方面，每35位旅客配置專屬管家、領隊與導遊，岸上並安排多輛專車接駁，減少團體移動時的等候及舟車勞頓。

對於難得返回亞洲的北美旅客，行程也可彈性搭配台灣旅遊。旅客可在長江行程開始前先到台灣停留，再前往上海會合；也可在行程結束後轉往台灣探親訪友或旅遊。

行天下旅遊提醒，「千里詩畫長江」今年僅安排10月23日出發一團，目前標準陽台雙人房每人2,999美元起。距離啟航僅剩一個多月，有意參加的旅客可儘早確認假期與行程安排。報名專線：626-545-2600，微信號：xingtravel101。

精華 FAQ

  • 行程將於10月23日啟航，從上海一路航行到重慶，橫跨7省市、航程超過2,000公里，安排14天深度走訪長江沿線景點與城市。

  • 團費包含9晚長江貳號陽台客房、上海與重慶指定酒店住宿、船上三餐與指定酒水、景點門票、岸上交通、專車接送及全程導覽服務。

  • 此團主要針對北美華人設計，特別適合想帶父母或長輩輕鬆遊中國的人。全船僅接待北美華人團體，並可彈性搭配台灣停留或返程旅遊。

武漢 世界日報

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