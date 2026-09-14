南海岸廣場限量典藏璀璨光影月餅禮盒只送不賣

South Coast Plaza尊重亞洲文化，今年推出獨家限定彩繪玻璃穹頂月餅禮盒，將其最具代表性的 Jewel Court彩繪玻璃穹頂以璀璨光影融入設計，將中秋月餅推向全新高度，這盒月餅只送不賣，有條件限制，數量有限送完為止。

Jewel Court彩繪玻璃穹頂南海岸廣場地標Jewel Court華麗的彩繪玻璃穹頂濃縮於盒面中央，搭配內置LED燈光，點亮後，光線穿透繁複的彩繪圖案，流轉光彩，猶如一輪璀璨秋月徐徐亮起。禮盒不再只是盛裝月餅的容器，而是一件帶有South Coast Plaza獨特印記、值得陳列珍藏的藝術紀念品，讓禮盒有了不同於一般中秋贈禮的意義——不必張揚，卻能從設計、工藝與細節中展現品味與不凡。

月餅遇上琉璃工房 收藏東方美學

打開禮盒，內裝兩枚精心盛裝的月餅，以及一對琉璃工房精緻琉璃小碟以牡丹為創作意象，象徵富足、自信、優雅與尊貴，宛如華冠展開，寄寓繁盛、圓滿與福運綿長。

月餅傳遞團圓滋味、琉璃承載東方美學，而會發光的Jewel Court穹頂，則留下只屬於South Coast Plaza的中秋記憶。三者相融，使這套禮盒兼具節慶意義、藝術美感與收藏價值。

自9月11日起，賓客於South Coast Plaza指定精品店及餐廳，同日稅前合格消費累計滿 5,888美元，即可獲贈一套South Coast Plaza獨家限定月餅禮盒。

禮盒限量供應，送完為止。

禮品可於South Coast Plaza一樓Jewel Court旁的Redemption Desk兌換，每人每日限領一份。活動不包括Macy’s、Nordstrom、Bloomingdale’s等百貨公司、Segerstrom Center for the Arts及The Westin South Coast Plaza，購買禮卡及禮券亦不列入合格消費。參加者須年滿18歲並出示有效身分證件，詳細活動規定請洽南海岸廣場禮賓櫃檯。