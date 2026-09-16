H Mart攜手GINDACO 9月快閃店現做日本章魚燒

美國最大亞洲連鎖超市之一的H Mart，即將攜手日本 No.1章魚燒品牌GINDACO，舉辦「品嚐新鮮現做的章魚燒，體驗道地日本風味」快閃店活動（見圖）。此次快閃活動將於各參與門市登場，為期三天，時間分別為：H Mart Torrance門市9月18日至20日，以及H Mart Irvine Northpark門市9月25日至27日。

GINDACO招牌原味章魚燒(Original Takoyaki)六入裝售價為5.99美元；六入裝的明太子起司(Cheese Mentaiko)及是拉差美乃滋(Sriracha Mayonnaise)口味章魚燒，則各為6.99美元。所有章魚燒皆現場新鮮製作，並搭配豐富美味的配料。

GINDACO是日本章魚燒專賣品牌，在日本本土擁有高人氣。其招牌章魚燒以酥脆外皮搭配柔軟細嫩的內餡著稱，深受各地消費者喜愛。透過本次快閃活動，美國顧客將有機會品嚐GINDACO道地正宗的章魚燒，並體驗其多元為富的菜單選擇。

H Mart發言人表示：我們希望透過此次GINDACO快閃活動，讓顧客有機會品嚐新鮮現做的章魚燒，並在住家附近的H Mart門市體驗日本經典街頭美食文化。我們將持續透過與多元品牌的聯名合作及快閃活動，為顧客帶來嶄新的美食體驗與精彩優惠。

如需瞭解更多活動詳情，洽詢以下參與活動之H Mart門市。Torrance門市：(310)974-6880、Irvine Northpark門市：(949)739-7474。