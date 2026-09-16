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Yaamava' Resort& Casino中秋贈禮 抽李宗盛演唱會門票

洛杉磯訊
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Yaamava' Resort & Casino at San Manuel為嗨中秋現場民眾準備驚喜禮物，華語流行音樂經典人物李宗盛《有歌之年》巡迴演唱會門票，共10張門票，日期11月28日週六晚上8點Yaamava' Theater開唱，得獎者需年滿21歲。2天共出5名幸運者，每人可得演唱會門票2張。

李宗盛自1980年代投入華語流行音樂創作，身兼歌手、詞曲作者與音樂製作人。數十年來，他創作及製作大量膾炙人口的歌曲，在華語樂壇具有舉足輕重的地位，也被歌迷譽為華語流行音樂的「音樂教父」。李宗盛最受人稱道的，不只是歌聲，而是他將人生經驗寫進音樂。從愛情、離別、青春，到成年後面對的選擇、遺憾與人生起伏，他以平實卻深刻的文字，唱出許多人心中難以說出口的故事。

《愛的代價》、《鬼迷心竅》、《凡人歌》、《我是一隻小小鳥》、《夢醒時分》、《當愛已成往事》、《真心英雄》、《我是真的愛你》、《給自己的歌》以及《山丘》等，都是華語樂壇耳熟能詳的經典作品。許多歌曲歷經多年仍廣為傳唱，也成為不同世代歌迷共同的音樂記憶。除了自己的演唱作品，李宗盛更是華語流行音樂重要的幕後推手。他參與許多歌手的創作與音樂製作，並與周華健、辛曉琪、張信哲、光良、品冠、梁靜茹等歌手合作，對華語流行音樂的發展產生深遠影響。

李宗盛的歌曲之所以能長久打動歌迷，在於每個人生階段都可能從歌曲中聽見不同的故事。年輕時聽的是愛情，走過人生不同階段後，再聽同一首歌，可能聽見的卻是青春、家庭、選擇、失去與成長。

此次《有歌之年》巡迴演唱會，不只是經典歌曲的重新演繹，更像是李宗盛與歌迷共同回望人生的一場音樂旅程。當熟悉的旋律再次響起，每一首歌背後，都可能喚起一段屬於歌迷自己的青春與回憶。

李宗盛2026《有歌之年》巡迴演唱會洛杉磯站將於11月28日晚間8時，在Yaamava' Theater舉行。對一路聽著李宗盛歌曲成長的歌迷而言，這不僅是一場演唱會，更是一場與青春、回憶及人生再次相遇的音樂之旅。

演出地點： Yaamava' Theater at Yaamava' Resort & Casino at San Manuel

地址： 777 San Manuel Blvd., Highland, CA 92346

演出資訊，可至Yaamava' Resort & Casino官方網站查詢。Yaamava'官方資料顯示，進入賭場須年滿21歲並持有效、未過期的身分證件。

精華 FAQ

  • 活動獎品是李宗盛《有歌之年》巡迴演唱會門票，共10張，現場民眾有機會抽中。主辦方安排2天活動，總共選出5名幸運者，每人可獲得2張票。

  • 演唱會將於11月28日週六晚間8時，在Yaamava' Theater at Yaamava' Resort & Casino at San Manuel舉行。依場地規定，進入賭場須年滿21歲並持有效未過期證件。

  • 因李宗盛被譽為華語流行音樂的音樂教父，作品橫跨愛情、成長與人生感悟，像《凡人歌》、《山丘》等都是經典，長年受到不同世代歌迷喜愛。

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