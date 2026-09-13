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KIA 雙喜臨門 EV3榮獲「年度最佳綠色汽車」，CARNIVAL混動車型榮獲「年度最佳綠色廂型車」

洛杉磯
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加州爾灣，2026年9月8日 - Green Car Journal在其「年度最佳綠色汽車™」評選中表彰了兩款Kia車型。全新純電動2027 Kia EV3摘得「年度最佳綠色汽車®」整體大獎，而2026 Carnival混合動力車型則榮獲「年度最佳綠色廂型車®」殊榮。

「EV3 和 Carnival混合動力車型雙雙獲得認可，彰顯了Kia電動化產品陣容的豐富多樣，」Kia美國銷售運營副總裁 Eric Watson 表示，「EV3 憑藉出色的設計、科技配置和續航表現，讓更多消費者能夠體驗純電出行；而 Carnival混合動力車型則提供了家庭用戶所追求的高效能與實用性。這兩款車型共同彰顯了Kia致力於為每位客戶提供理想車型的承諾。」

作為Kia最親民的電動車型，全新2027 Kia EV3以靈動的SUV車身，融合了源自EV9的設計靈感、先進技術及卓越的日常實用性，旨在進一步推動電動車的普及。EV3搭載400V電動全球模組化平台（E-GMP），配備高能量密度電池，可在特定配置上實現321英里的續航里程，并且在使用350千瓦DC快速充電器時，可在約31分鐘內從10%充至80%（無需NACS轉接器）。EV3預計將於2026年底在全美Kia展廳正式上市。

2026 Carnival混合動力車型為消費者帶來創新科技與世界級設計的完美融合，同時不以犧牲馬力和燃油效率為代價。Carnival渦輪增壓混合動力版提供242馬力，EPA估計綜合油耗為33 MPG。配備多項先進駕駛輔助功能，擁有可容納最多8名乘客的寬敞車廂，以及第一排座椅後方最多145.1立方英尺的置物空間，Carnival混合動力車型無疑是家庭出行的不二之選。

Green Car Award由屢獲殊榮的Green Car Journal及GreenCarJournal.com是汽車領域重要的環保獎項，這兩大媒體自1992年起便持續聚焦於汽車、能源與環境的交匯議題。

Kia 美國總部位於加州爾灣市，持續在汽車質量調查中連續名列前茅，被TIME評為2026年最具永續發展能力的公司之一。此外，Kia美國還是NBA和WNBA的「官方汽車合作夥伴」，提供一系列汽油、混合動力、插電式混合動力和電動汽車，在近800家美國經銷商處銷售，包括了在美國組裝生產的多個SUV車型*。

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