南加房地建築交流會聚焦輕鋼建築 博高建築防火新方案

博高建築總裁朱春杰（Kevin Zhu）

隨著南加州房地產開發、災後重建，以及防火、抗震與綠色建築需求持續受到關注，日前匯集房地產、建築行業業者的交流對話會在安大略舉辦，房地產經紀人、建商代表、銀行、貸款及相關行業人士踴躍參加，就建築新技術、產業合作及社區共建展開交流。

匯集房地產、建築行業業者的交流對話會日前在安大略舉辦，大家就建築新技術、產業合作及社區共建展開交流。

在交流中，博高建築（BGW Building Products Inc.）介紹其以輕鋼結構建築技術、建築材料供應及一站式建築服務為核心的業務方向，並希望透過房地產、建築、金融及社區等不同領域的合作，探索更安全、高效及可持續的建築方案。

博高建築總裁朱春杰（Kevin Zhu）表示，相較傳統木結構，輕鋼結構具有不易燃、防白蟻、抗震、施工速度快、建築垃圾較少及耐久性較高等特點，因此可為住宅及商業建築提供另一種選擇。鋼材本身屬於不燃材料，配合相應的防火建材及系統，可進一步提高建築的耐火性能。根據不同項目需求，外牆亦可採用水泥板及相應防火系統，並可搭配自動噴淋等設備，形成防火30分鐘到兩個小時不等多層次防火方案。

隨著南加對防火、抗震及新型建築技術的關注升高，輕鋼結構成為建築業界新方向。

除了安全性，工廠預製也是輕鋼建築的重要特色。博高建築表示，部分結構構件可在工廠完成精密生產，再運往施工現場組裝， 相較於傳統住宅建造時間，可快約40%以上。藉此減少現場施工環節，提高施工效率，同時降低材料浪費及建築垃圾。

在服務模式上，博高建築也試圖從傳統建材供應商進一步延伸至建築綜合服務，業務涵蓋項目諮詢、設計、工廠生產、物流運輸、現場施工以及最終驗收交付，形成從前期構想到最終交屋的整體服務模式。

朱春杰表示，未來建築業的競爭不只是「把房子建起來」，更重要的是在安全、施工速度、成本、耐久性、節能環保及長期維護等方面尋找更好的平衡。

隨著南加州對防火、抗震及新型建築技術的關注升高，輕鋼結構能否在當地市場形成更廣泛的應用，也成為建築業界持續觀察的方向。