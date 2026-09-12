金龍旅遊推美西、加拿大熱門國家公園深度遊

金龍旅遊(Dynasty World Travel)揮別炎熱的盛夏，推出金秋之旅。多款美西及加拿大 洛磯山脈熱門深度團，涵蓋加州一號公路、17哩灣、舊金山 、優勝美地。 加拿大班芙、賈斯珀、優鶴國家公園等熱門景點。部分團型主打兩人成團、保證出發，價格最低由每人418美元起，吸引希望以跟團方式遊覽北美自然景觀及城市景點的旅客。

其中，洛杉磯 出發的4日遊團號F4，行程結合17哩灣、一號公路、大蘇爾、舊金山及優勝美地國家公園，並提供兩款不同路線套餐。行程即日起至2027年10月31日期間，逢星期三、四、五、六出發；2027年11月1日至12月29日期間則改為逢星期三、五、六出發。

套餐A「一號公路精華・斯坦福硅谷打卡之旅」兩人同房每人498美元，三人同房448美元，四人同房418美元，單人房658美元。首日由洛杉磯出發，沿途遊覽17哩灣及圓石灘，再前往舊金山。第二天安排參觀斯坦福大學、斯坦福紀念教堂、蘋果公園遊客中心，並前往聖克魯斯、卡梅爾小鎮、大蘇爾及比克斯比大橋等景點。第三天集中遊覽舊金山，包括金門大橋、藝術宮、九曲花街、漁人碼頭及雙子峰等；第四天則前往優勝美地國家公園，之後返回洛杉磯。

套餐B則主打「納帕＋索諾瑪雙酒莊・金門盛景品酒之旅」，兩人同房每人518美元，三人同房468美元，四人同房438美元，單人房678美元。第二天安排前往索諾瑪及納帕，參觀佳卡茲家族酒莊及阿爾特薩酒莊，兩個酒莊均包含品酒費用，同時安排索諾瑪廣場及斯賓塞觀景台等景點，適合希望結合葡萄酒文化與加州自然風光的旅客。

加拿大5日經典深度遊，班芙、賈斯珀、哥倫比亞冰原及優鶴國家公園，10月10日期間天天出發。套餐提供兩晚班芙小鎮住宿，兩人同房每人928美元，三人同房828美元，四人同房708美元。

該行程涵蓋班芙及賈斯珀國家公園，旅客可遊覽沛托湖、瑪琳湖、弓湖、露易絲湖、夢蓮湖及翡翠湖等洛磯山脈著名景點，並包括哥倫比亞冰原雪車及天空步道等項目。行程亦安排瑪琳湖游船，以及冰原大道沿途景觀，主打一次旅程深入體驗加拿大洛磯山脈的湖泊、冰川、瀑布及山脈景觀。

加拿大4日遊團， 可選優鶴國家公園、路易絲湖、賈斯珀國家公園、哥倫比亞冰原，或加拿大班芙、賈斯珀、哥倫比亞冰原路線，價格兩人同房每人688美元，三人同房658美元，四人同房578美元。

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加拿大優鶴國家公園