宜樹Yotree LLC亮相北美投資論壇　榮獲全球品牌拓展卓越獎

宜樹公司CMO茂林 與橙縣政商代表

宜樹全球控股有限公司（Yotree LLC）9月4日受邀參加第五屆北美投資論壇，活動於橙縣希爾頓酒店舉行。本屆論壇以「出海大會，連結全球市場，共建成長生態」為主題，聚焦品牌全球化、消費市場、跨境電商、餐飲連鎖、人工智能（AI）、企業成長，以及北美資本與創業投資等議題，匯聚產業、企業與資本界人士，共同探討全球市場發展新機遇。

在本次論壇中，宜樹Yotree LLC獲大會頒發「全球品牌拓展卓越獎」（Global Brand Expansion Excellence Award），肯定其在品牌國際化、科技創新及全球市場拓展方面的積極布局。宜樹公司CMO茂林代表企業接受獎項，並於論壇現場分享AI消費領域創業專案案例，探討人工智能與新消費產業融合所帶來的市場機會。

宜樹公司CMO茂林接受采訪

宜樹公司CMO茂林接受采訪表示，非常榮幸代表出海品牌拿到了大獎。宜樹品牌來自於上海，專注於大健康和科美，擁有獨一無二的科研產品，業務覆蓋全球23個國家地區，會繼續深耕北美市場，希望全球及北美的消費者見證中國科美的力量。

宜樹公司CMO茂林代表企業接受獎項（圖左三）

宜樹（Yishu）美國總部位於洛杉磯，是一家以AI、大健康及科技康美為核心的全球化企業。其代表性產品為AI智能銀離子面膜，因使用過程中的特殊動態效果，被稱為「會跳舞的面膜」。據公司介紹，產品融合非侵入性隱形針灸概念，將中醫臉部理療理念與現代科技美膚結合，透過AI智能激活技術，打造便捷的居家護理體驗。公司表示，相關技術目前已形成差異化產品特色，並積極推向海外市場，業務版圖已涵蓋全球23個國家及地區。

從品牌發展來看，依托宜樹全球控股有限公司進行全球布局，核心營運主體為上海安易樹生物科技有限公司，品牌總部位於上海嘉定金融谷科技產業園。企業聚焦科技美膚與全民大健康兩大領域，逐步建立涵蓋研發、生產、品牌、營運及通路的完整產業體系。

宜樹自2022年起持續投入核心技術研發、供應鏈及數位化營運體系建設；2024年進一步拓展科技美業及居家大健康市場，並在首爾、香港、台灣、紐約時代廣場、吉隆坡等地進行品牌曝光。2025年則完成Pre-A輪策略融資，2026年6月正式進入A輪進程，並持續擴展資本與品牌合作。

在技術與產品方面，宜樹強調以科技、成分與智能儀器為核心，形成AI智能科技、高活性成分與智能設備協同發展的產品模式。旗下產品涵蓋AI經絡面膜、AI經絡體療、智能養發頭療系列，以及抗衰修護、營養康養等產品，全力打造從科技美膚到大健康系列的多元產品矩陣。

宜樹公司未來將持續以科技創新為核心，結合全球化資本與市場資源，加快海外市場拓展與品牌在地化，並透過AI、大數據及物聯網等技術探索智能健康管理模式。此次獲頒「全球品牌拓展卓越獎」，也被公司視為進一步拓展北美及全球市場的重要肯定。宜樹期望以中國科創力量連結全球市場，持續打造具有國際影響力的科技美膚與居家大健康品牌。