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現代希望之輪成立28周年　累計捐贈3.03億美元抗兒童癌症

洛杉磯
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現代希望之輪基金會在年度盛會上慶祝成立28周年，累積捐贈額達3.03億美元
現代希望之輪基金會在年度盛會上慶祝成立28周年，累積捐贈額達3.03億美元

現代汽車希望之輪（Hyundai Hope On Wheels）日前在華盛頓特區舉行年度盛會，慶祝成立28周年，並宣布多年來投入兒童癌症研究與醫療照護的累計捐贈總額已達3.03億美元。活動匯集現代汽車高層、全美經銷商、國會議員、醫療研究人員，以及曾罹患兒童癌症的患者與家屬，共同呼籲社會持續關注兒童癌症研究與治療。

現代希望之輪成立於1998年，是由北美現代汽車及全美超過855家經銷商共同支持的非營利組織，也是全美規模最大的兒童癌症研究資助非營利組織之一。至2026年，累計投入3.03億美元，資助全美175多家醫院及研究機構、超過1,600項兒童癌症研究計畫。

現代希望之輪基金會在年度盛會上慶祝成立28周年，累積捐贈額達3.03億美元
現代希望之輪基金會在年度盛會上慶祝成立28周年，累積捐贈額達3.03億美元

現代汽車公司總裁兼執行長José Muñoz表示，過去28年，希望之輪已協助挽救超過4萬名兒童生命；3.03億美元的累計捐贈，也反映現代汽車與全美經銷商長期支持兒童癌症研究的承諾。他表示，未來仍將持續資助癌症研究，在兒童及家庭面臨最艱難時刻提供支持。

今年活動適逢全國兒童癌症宣導月，華盛頓特區並舉行一系列活動，包括國會招待會，以及在國家兒童醫院和喬治城大學Lombardi綜合癌症中心舉行的「手印儀式」。罹患癌症的兒童將五彩手印留在現代汽車車輛上，象徵希望、勇氣與共同對抗兒童癌症的力量。

現代希望之輪今年也宣布進一步擴大國際布局。繼加拿大、墨西哥、韓國及澳洲後，計畫以瑞典為起點進軍歐洲，未來數年再拓展至西班牙及其他歐洲國家；同時透過印度的現代癌症基因組學中心推動兒童癌症研究，預計可惠及超過2萬5000人。

年度晚宴另一項焦點，是首次頒發「O’Brien/Reilly希望精神大獎」，紀念希望之輪共同創辦人Don Reilly及已故Tom O’Brien，表揚長期投入兒童癌症倡議、社區服務及研究支持的現代汽車經銷商。今年共表彰九名來自全美各地的經銷商合作夥伴。

北美現代汽車總裁兼執行長Randy Parker表示，希望之輪28年來能持續成長，背後有賴經銷商、研究人員、倡議人士及患者家庭共同投入。雖然累計捐贈已達3.03億美元，但使命尚未結束，未來仍將持續支持研究與治療，為罹癌兒童及家庭帶來更多希望。

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