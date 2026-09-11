JJ Bakery小雅屋中秋企業優惠　9月18日前最高享75折

9小超值禮盒。

中秋 佳節將至，無論企業致贈客戶、員工，或準備親友中秋好禮，月餅都是傳遞團圓心意的經典選擇。JJ Bakery 小雅屋今年推出多款中秋月餅禮盒，除了限量「超值禮盒」外，也提供企業自由搭配的節前優惠，滿足不同預算與送禮需求。

今年超值禮盒種類多元，單盒購買即可享優惠價。其中「9小超值禮盒」優惠價36美元，內含9顆小月餅；「15小超值禮盒」優惠價58美元；「4大超值禮盒」優惠價39美元；「8大超值禮盒」優惠價58美元；「4大6小超值禮盒」優惠價56美元；另有廣式流心奶黃，4入禮盒30美元，8入禮盒55美元，可依需求選購。結帳時需主動向店員索取優惠，此優惠不得與企業優惠或其他促銷合併使用。

不同禮盒集合多款台式及廣式風味。以人氣最高的15小超值禮盒為例，內含豆沙小月（單黃）、棗泥小月（單黃）、蓮蓉小月（單黃）、棗泥小月（無黃）、豆沙小月（無黃）、蓮蓉小月（無黃）、蓮蓉蛋黃酥、豆沙蛋黃酥、棗泥蛋黃酥、豆沙酥、棗泥酥、蓮蓉酥、綠豆小酥及流心奶黃酥等，一盒即可嘗遍多種經典口味。若不想整盒購買，也提供單顆選購，消費者可依人數、口味喜好及預算彈性搭配。

除了超值禮盒，企業客戶若把握時間下單，還可享有最高75折的節前優惠。此優惠將於9月18日截止，凡於期限前預訂，購滿2,000美元享85折、滿4,000美元享8折、滿8,000美元享75折。企業禮盒可自由搭配內容，只要消費達指定金額，即可自動享有相應折扣，優惠期限有限，建議企業及團體提早規劃訂購。

大洛杉磯地區另提供配送服務，訂單未滿2,000美元收取25美元運費，滿2,000美元即可享免運。

有意訂購者可儘速向JJ Bakery小雅屋洽詢今年中秋月餅及企業訂購詳情，企業或團體大量訂購也建議提前確認數量及取貨、配送安排，以免錯過優惠期限。

更多資訊可至官網：www.jjbakeryusa.com/location。天普市：626-287-2588，地址：5755 Rosemead Blvd.。工業市：626-965-1388，地址：18558 Gale Ave. #168。哈岡：626-333-1278，地址：15842 Halliburton Rd.。羅蘭岡：626-581-1678，地址：1744 Nogales St.。亞凱迪亞：626-836-6888，地址：1130 S Baldwin Ave.。托倫斯：310-328-6668，地址：2370 Crenshaw Blvd.。