2026韓國江南醫療旅遊說明會 9月19日橙縣免費入場

想赴韓國健檢、接受專科醫療或醫美服務，卻不知道該如何選擇醫院？「2026江南醫療旅遊說明會」（2026 Gangnam Medical Tourism Info Session）由韓國首爾江南區嚴選的8家醫療機構將於9月19日（星期六）下午2時，在Buena Park DoubleTree by Hilton舉行，向南加州 民眾介紹韓國最新醫療服務及赴韓醫療旅遊相關資訊。活動免費入場，掃描QR Code報名參加（見圖），現場並將依先到先得方式贈送美容好禮袋（Beauty Goody Bag）。提前完成報名的民眾還可參加抽獎，有機會獲得空氣清淨機、美容禮卡等總值2,000美元的獎品。

江南區是韓國醫療產業高度集中的地區之一，從健康檢查、專科治療到醫學美容，擁有多元而完整的醫療資源。本次說明會涵蓋綜合健康檢查、骨科、神經外科、眼科、整形外科、皮膚科及婦科等領域，讓有意赴韓健檢、治療或尋求專業醫療服務的民眾，可以一次了解不同醫療機構的特色及江南醫療旅遊服務。

不同於單一醫療機構的介紹活動，本次說明會集結多個專科領域，民眾可在同一場合比較各醫療機構的服務特色，進一步了解赴韓就醫流程及江南醫療旅遊的優勢。活動當天與參展醫療機構進行諮詢的民眾，還可享有特別優惠。

參與本次活動的醫療機構包括：提供健康檢查、治療與健康管理服務的Chaum Clinic；由各專科醫師提供專業諮詢的JK Plastic Surgery；結合東西方醫學並提供特色健檢方案的Kwangdong Hospital；專注女性健康與婦科美容的Podo Women's Clinic；以軟骨再生及運動傷害治療為特色的Gangnam JS Hospital；針對頑固性色素沉澱及疤痕提供個人化治療的DM Dermatology Clinic；以及專精視力矯正、老花眼與白內障治療的First Eye Center等醫療機構。

2026江南醫療旅遊說明會地點：DoubleTree by Hilton Buena Park，地址7000 Beach Blvd, CA.報名網站：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVXL7ZZgbg8ou4dD_XPRwJ67vIsP-GlZyOjwVgfmtQ53wEaA/viewform