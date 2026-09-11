奇諾崗華美協會 9月19日中秋美食嘉年華

奇諾崗華美協會(Chinese American Association of Chino Hills, CAACH)將於9月19日（星期六）上午11時至下午6時，在奇諾崗購物中心(The Shoppes at Chino Hills)舉辦「2026年CAACH中秋 美食嘉年華」，以特色美食、多元文化表演及社區互動活動，邀請民眾共度中秋佳節。

主辦單位表示，此次中秋美食嘉年華將結合美食、文化與社區交流，現場除規畫各式特色美食及商家攤位外，也將安排多元文化表演，期望吸引南加州 不同族裔的家庭及年輕族群參與，在歡慶中秋的同時，促進不同文化及社區之間的交流。

奇諾崗華美協會服務當地社區已超過22年，長期致力於促進華裔 居民與主流社區之間的交流，並透過節慶及社區活動，搭建居民、企業與地方機構互動的平台。

今年2月，該協會曾舉辦「2026年農曆新年慶典」，吸引數千名民眾及家庭參加，並獲得多家企業及社區機構支持，包括大華超市、85°C、P.F. Chang's、中國信託銀行(CTBC Bank)、紐約人壽、Farmers Insurance、華興保險、Wushiland Boba，以及奇諾崗警察局、消防局等。

活動當天亦有多位地方政要出席，包括奇諾崗市長Brian Johsz及Duarte代理市長Samuel Kang等，共同參與社區新春慶祝活動。

主辦單位表示，在農曆新年活動獲得熱烈迴響後，希望透過此次中秋美食嘉年華延續社區凝聚力，並以「美食」作為連結不同族群與世代的橋梁。活動預計吸引數千名民眾到場，也將提供商家及社區組織展示產品、服務及與居民直接交流的機會。