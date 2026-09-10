優利地產管理推優惠 最高省50%管理費

出租物業看似能帶來穩定收入，但從日常管理到各項營運支出，若缺乏有效管理，不僅耗費房東大量時間，也可能讓原本可以產生收益的房產增加不必要的成本。擁有30年經驗的優利地產管理公司(Vantage Asset Management Ltd)以「減少您的成本、增加您的收入」為服務理念，協助南加州 商業地產及住宅公寓業主更有效率地管理物業。

對許多房東而言，選擇物業管理公司的目的，不應只是把日常工作交由他人處理，更重要的是能否真正節省管理成本、提高物業經營效率。優利地產管理指出，好的物業管理應該讓業主更省事、更省心，同時從成本與收益兩方面著手，讓出租物業發揮更好的投資效益。

優利地產管理此次更以「您的管理公司不能幫您省事？沒在幫您省錢？無可奈何？我們能讓您高枕無憂」為訴求，強調專業管理除了處理繁瑣事務，更應替業主控制支出。公司目前推出管理服務優惠，最高可幫助業主節省50%的管理公司費用，對希望重新檢視目前物業管理成本的房東而言，可進一步諮詢比較。

憑藉30年的物業管理經驗，優利地產管理服務商業地產及住宅公寓，著重於協助業主減少成本、增加收入。對於平時工作繁忙、名下擁有多項出租物業，或不希望花費大量時間自行處理管理事務的業主而言，交由具經驗的專業團隊協助，也能讓物業管理更加省時省力。

南加州華人業主在處理房地產相關事務時，語言溝通同樣重要。優利地產管理提供多語言服務，團隊精通國語、台灣話、廣東話、英文及西班牙語，方便不同語言背景的業主進行諮詢與溝通。

對正在出租商業地產或住宅公寓的業主而言，如果目前的管理公司未能有效降低管理負擔，或希望重新檢視管理費用及物業收益，不妨比較不同管理方式與成本。優利地產管理目前提供免費諮詢，業主可先了解自身物業狀況及相關管理服務，再評估適合的方案。

優利地產管理公司位於301 N. Lake Ave., Suite 600, Pasadena。免費諮詢電話626-574-7900分機11或626-860-0144。