San Manuel Pow Wow 30周年慶 9/18-20原民文化節免費開放

San Manuel Pow Wow慶祝成立30周年，將於9月18日至20日在加州 州立大學聖伯納迪諾分校（Cal State San Bernardino，見圖）舉行。這項南加州最具代表性的原住民 文化慶典之一，今年將匯聚來自北美各地超過1,000名原住民舞者與鼓手，透過傳統舞蹈、鼓樂競賽、鳥鳴演唱、文化展演及工藝市集，帶領民眾深入認識原住民豐富的歷史與文化。活動連續三天免費開放，適合全家大小參與。

San Manuel Pow Wow過去30年來，已逐漸成為內陸帝國(Inland Empire)地區深具代表性的文化傳統，不僅凝聚不同原住民族群，也讓社區民眾有機會近距離接觸原住民的藝術、音樂、舞蹈及傳統工藝。聖伯納迪諾以歷史悠久的66號公路、全球首家麥當勞，以及與Yuhaaviatam of San Manuel Nation部落具有深厚歷史淵源的箭頭形狀山體地標而聞名。如今，San Manuel Pow Wow也已成為當地另一項重要文化象徵。

今年的30周年慶典將有超過1,000名來自北美各地的舞者與鼓手參與，展開一連三天的傳統舞蹈展演與競技活動。每天活動都將由莊嚴隆重的「盛大入場」(Grand Entry)揭開序幕。各部落參與者身穿色彩鮮豔、充滿文化特色的傳統服飾，以壯觀隊伍進入會場，在鼓聲、歌聲與舞蹈中展現傳統、團結與文化自豪感。舞蹈競賽涵蓋不同年齡層，從幼童、兒童、青少年到成人舞者，呈現多元的傳統舞蹈形式與精湛技巧。其中包括Cruz Chacon Memorial Sweetheart Dance等特色活動。

鼓樂是Pow Wow文化中不可或缺的重要元素。來自不同地區的鼓樂團體將派出優秀歌手參與競賽，在震撼鼓聲與傳統歌唱中角逐最高榮譽。現場也將安排傳統鳥鳴演唱(Bird Songs)等文化展演，讓民眾透過歌聲認識原住民深厚的歷史與文化傳承，感受不同於一般表演活動的文化魅力。

除了舞蹈與鼓樂競賽，現場還將設有超過100個原住民藝術與工藝攤位，展示來自不同部落的傳統手工藝、藝術作品及文化創作。

民眾除了可以欣賞及購買特色工藝品，也能品嚐來自不同原住民族群的傳統美食。豐富多元的活動內容，讓參與者可以從舞蹈、音樂、藝術、手工藝及飲食等不同面向，深入體驗原住民文化。免費參加。

活動時間如下：9月18日（周五）下午5時至午夜，盛大入場於晚上8時舉行。9月19日（周六）上午11時至午夜，盛大入場於下午1時及晚上8時舉行。

9月20日（周日）上午11時至下午6時，盛大入場於下午1時舉行。

活動地址為5500 University Parkway, San Bernardino, CA 92407。

更多活動及南加州其他Pow Wow慶典資訊，可造訪SoCalPowWow.com，或電(909)425-3450查詢。

[email protected]