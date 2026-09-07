王子點心姊妹品牌知味全新登場羅蘭岡

羅斯密中式點心餐廳王子點心（Prince Dumpling）全新姊妹品牌知味（ Princess Dumpling ） 日前在羅蘭岡開幕。

南加東區再添江南美食，羅斯密中式點心餐廳王子點心（Prince Dumpling）全新姊妹品牌知味（ Princess Dumpling ） 日前在羅蘭岡開幕。 知味延續以手工小籠包及傳統中式點心為核心的餐飲理念，並以融合江南美學與現代設計的空間，為當地帶來新中式餐飲選擇。

知味延續以手工小籠包及傳統中式點心為核心的餐飲理念，並以融合江南美學與現代設計的空間，為當地帶來新中式餐飲選擇。

老闆Helen吳表示， 王子點心是品牌最初的起點，餐廳以小籠包、湯包製作工藝為核心，從開業之初便堅持每天新鮮製作，菜單涵蓋手工小籠包、生煎包、鍋貼、傳統中式點心及各式麵食。餐廳採用開放式廚房，讓客人能直接看到廚師現場製作餃子與點心，將原本隱藏在廚房內的製作過程呈現在消費者眼前。

品牌選擇開設新店在東區，並延續王子點心對新鮮、品質及手工製作的重視，同時在菜單與餐廳設計上加入更多新的元素。

除保留招牌餐點包括小籠包、蟹黃湯包、生煎包、鍋貼，以及紅油抄手等經典中式點心；主食則提供牛肉麵、擔擔麵、炒飯、炒烏龍及炒年糕等多種選擇，希望讓客人除了品嚐湯包，也能一次體驗不同類型的傳統中國麵飯料理。

餐廳推出無錫風味價值9美元左右的特色大湯包。

餐廳推出無錫風味價值9美元左右的特色大湯包，用吸管插入吸食裡面的豬肉蟹粉和湯汁，充滿滿足感。

知味延續以手工小籠包及傳統中式點心為核心的餐飲理念，並以融合江南美學與現代設計的空間，為當地帶來新中式餐飲選擇。

在餐廳設計方面，開放式廚房則延續 王子點心特色，讓顧客在用餐過程中可以看到小籠包從製作到上桌的過程，強調「手工」不只是菜單上的描述，也成為整體用餐體驗的一部分。

未來品牌將持續以手工製作與食品品質為核心，探索更多現代化的呈現方式，並希望將這套餐飲理念帶到更多社區，讓更多消費者認識手工湯包及中國傳統點心背後的工藝與文化。

知味地址位於18922 Gale Ave, Suite A, Rowland Heights, CA 91748，電話 626-363-4036。