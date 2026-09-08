林大衛保險提醒秋季庭院灌溉、泳池省水費5招

洛杉磯 因夏天天氣炎熱乾燥，隨著9月入秋的到來，加州 正面臨著強烈的副熱帶高壓（秋老虎）與極其乾燥的離岸風雙重夾擊。游泳池的水蒸發速度非常快。很多家庭到了這幾個幾個月份，一個月單單泳池補水，就可能增加不少水費。再加上庭院灌溉澆水，目前南加州水價這些年持續上漲，許多家庭已經明顯感受到水費負擔越來越重。

根據近幾年南加州各大水務單位的調整，整體住宅用水費用相比數年前，許多地區累計上漲已接近30%甚至更高。尤其如果夏季用水量突然增加，超過基本額度後，還可能進入較高費率區間，讓帳單明顯增加。

林大衛保險 （見圖）團隊也提醒民眾，除了注意房屋漏水風險之外，暑假期間如果長時間外出，游泳池與庭院灌溉系統也要特別留意。

以下是幾個減少游泳池蒸發與節省水費的方法：

使用游泳池保溫蓋(Pool Cover)，這是目前最有效的方法之一，可大幅減少水分蒸發，有些甚至可減少超過70%的蒸發量，同時也降低灰塵進入。

調低泳池內自動補水系統頻率，許多住宅的自動補水器設定過高，容易不知不覺浪費大量。

盡量減少白天高溫時段噴水或瀑布循環會明顯增加蒸發速度。

庭院澆水改在清晨或晚上，避免中午高溫時澆水，可減少大量蒸發。現在很多智慧灌溉系統還能根據天氣自動調整。

檢查是否有隱藏漏水，有時候不是蒸發，而是泳池管線或自動補水系統漏水。若發現補水異常頻繁，建議盡快檢查。

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