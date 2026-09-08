我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

糾纏式維權？4歲童餐廳奔跑碰臀 湖南女控性騷勒脖

比好市多還好買 華人媽逛這家連鎖超市：小包裝更適合小家庭

林大衛保險提醒秋季庭院灌溉、泳池省水費5招

洛杉磯訊
聽新聞
test
0:00 /0:00

洛杉磯因夏天天氣炎熱乾燥，隨著9月入秋的到來，加州正面臨著強烈的副熱帶高壓（秋老虎）與極其乾燥的離岸風雙重夾擊。游泳池的水蒸發速度非常快。很多家庭到了這幾個幾個月份，一個月單單泳池補水，就可能增加不少水費。再加上庭院灌溉澆水，目前南加州水價這些年持續上漲，許多家庭已經明顯感受到水費負擔越來越重。

根據近幾年南加州各大水務單位的調整，整體住宅用水費用相比數年前，許多地區累計上漲已接近30%甚至更高。尤其如果夏季用水量突然增加，超過基本額度後，還可能進入較高費率區間，讓帳單明顯增加。

林大衛保險（見圖）團隊也提醒民眾，除了注意房屋漏水風險之外，暑假期間如果長時間外出，游泳池與庭院灌溉系統也要特別留意。

以下是幾個減少游泳池蒸發與節省水費的方法：

使用游泳池保溫蓋(Pool Cover)，這是目前最有效的方法之一，可大幅減少水分蒸發，有些甚至可減少超過70%的蒸發量，同時也降低灰塵進入。

調低泳池內自動補水系統頻率，許多住宅的自動補水器設定過高，容易不知不覺浪費大量。

盡量減少白天高溫時段噴水或瀑布循環會明顯增加蒸發速度。

庭院澆水改在清晨或晚上，避免中午高溫時澆水，可減少大量蒸發。現在很多智慧灌溉系統還能根據天氣自動調整。

檢查是否有隱藏漏水，有時候不是蒸發，而是泳池管線或自動補水系統漏水。若發現補水異常頻繁，建議盡快檢查。

林大衛保險在華人社區深耕30多·年，代理數十家知名保險公司，涵蓋健康、汽車、房屋等多種險種。公司強調，透過廣泛的保險網絡，能夠為客戶找到保費更低、保額更高的大型保險公司計劃。

總公司1-800-778-8588，微信號topcoinsurance，電子郵件[email protected]。六家分公司分布於北嶺818-734-1988、阿罕布拉626-288-9808、亞凱迪亞626-371-0388、爾灣949-593-0888、鑽石吧909-860-7770、哈崗626-667-2000。網站：www.topcoinsurance.com。

精華 FAQ

  • 因為洛杉磯仍受副熱帶高壓與乾燥離岸風影響，泳池蒸發速度快，加上庭院灌溉需求持續存在，若再遇到水價調漲，家庭水費就容易明顯增加。

  • 建議使用泳池保溫蓋降低蒸發，調低自動補水器頻率，減少白天高溫時的噴水與瀑布循環，並檢查管線或補水系統是否有隱藏漏水。

  • 庭院澆水最好改在清晨或晚上，避開中午高溫；若發現泳池補水異常頻繁、用水量突然增加，應優先檢查是否有漏水或設備設定過高。

保險 加州 洛杉磯

上一則

熊貓快餐首推「台式鹽酥雞」 9日起免費送限量餐桶

下一則

長者社安金突減 還被追討3.5萬 這一步很關鍵

延伸閱讀

美西乾旱高耗水產業惹議…台積擴建鳳凰城廠 回收65%用水釋疑

美西乾旱高耗水產業惹議…台積擴建鳳凰城廠 回收65%用水釋疑
2022退出 Allstate將重回加州房險市場 前提是獲准總費率上調

2022退出 Allstate將重回加州房險市場 前提是獲准總費率上調
秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們

秋天能繼續結果收成 夏末整理花園別急著剷除它們
體感溫度破百 熱浪再襲芝城、華府 周末才有望降溫

體感溫度破百 熱浪再襲芝城、華府 周末才有望降溫
超級聖嬰來襲 南加今冬恐躲不過這些災害

超級聖嬰來襲 南加今冬恐躲不過這些災害
炎夏私密處長期悶熱 防泌尿道反覆感染…多喝水不憋尿

炎夏私密處長期悶熱 防泌尿道反覆感染…多喝水不憋尿

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14
這些超市的蔬果很新鮮。（陳女士提供）

蔬果每磅不到1元 華婦「棄」好市多去這裡買菜

2026-09-01 20:00
由於鑄造過程中出現正面雙重模具錯誤，由舊金山鑄幣廠鑄造的1969-S林肯紀念堂一美分硬幣如今價值不菲。（鮑爾斯畫廊）

注意 1美分硬幣圖案如有這情況 可能值60萬

2026-09-01 21:06

超人氣

更多 >
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法

咖啡渣施肥許多人做錯 專家教正確比例和倒法
退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧

退休金門檻逐年往後延 1表格告訴你何時領最不吃虧
懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？

懶人包／中國收緊邊控倒數計時 9/15上路新制為何令海外華人憂慮？
川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島

川普發布「擴張版」美國地圖 涵蓋加、墨、格陵蘭、冰島