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生計食品中秋禮盒 台灣風味美國本地製作

洛杉磯訊
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美味糕點禮盒「養生風味酥」八粒裝。
美味糕點禮盒「養生風味酥」八粒裝。

自1950年創立以來，生計食品始終堅持誠信經營與匠心製餅的理念，將對品質的執著融入每一道工序。創辦人高奶奶當年為了改善家計，在台灣創立「生計」，並始終秉持著「這是一輩子的行業，要用心做、用良心做、用誠心做。」的信念。為追求更高品質，她更特別禮聘慈禧太后御膳房點心名廚傳授技藝，將傳統工法與精湛手藝代代相傳，也奠定了生計數十年來深受信賴的品牌基礎。

對高奶奶而言，中秋不只是品嚐月餅、欣賞明月的節日，更是家人朋友相聚、共享天倫的重要時刻。她常說：「外國月亮再圓，沒有親人在身邊，也只是個月亮。」一家人圍坐品茶、共享糕餅、談笑敘舊，再一同抬頭賞月，才是中秋最珍貴的回憶，也是團圓最深刻的意義。

今年中秋，生計特別推出多款人氣酥皮糕餅，讓傳統節慶增添更多豐富選擇。經典鳳梨酥選用香甜鳳梨內餡，搭配奶香濃郁的酥鬆外皮，展現最具代表性的台灣風味。養生酥內含四款人氣麻糬口味，包括濃郁芝麻、醇厚紅麴、清香綠茶及Q彈黃金麻糬，兼具層次口感與健康概念，是中秋送禮的貼心首選。芋頭酥以細膩綿密的芋泥餡搭配層層酥皮，入口香醇、口感豐富；綠豆凸則以香甜不膩的綠豆沙為餡，融合傳統手工酥皮，呈現道地中式糕點的經典風味。

今年除了可透過生計官網輕鬆選購外，消費者亦可於全美各大華人超市直接購買生計中秋系列產品，無需久候，即可品嚐節慶美味。無論是佳節送禮、拜訪親友，或與家人共享團圓時光，都能輕鬆選購、安心享用。

中秋活動期間，生計官網每週皆推出限時優惠、免運方案及不定期加碼贈禮，讓消費者以更優惠的價格選購心儀商品。無論是經典月餅或人氣酥皮糕點，生計都希望以最真摯的美味，陪伴每一個家庭共享溫馨團圓的中秋佳節。

生計食品無論是台式糕點還是傳統月餅，皆於美國本地製作，延續對原料與手工的堅持，呈現正宗宮廷美味。欲了解更多信息，可訪問生計官方網站www.shengkee.com或去電總公司1(415)468-3800。

精華 FAQ

  • 今年中秋主打經典鳳梨酥、養生酥、芋頭酥與綠豆凸等人氣酥皮糕餅，兼顧傳統風味與送禮需求，也讓消費者有更多節慶選擇。

  • 生計食品自1950年創立，強調誠信經營與匠心製餅，創辦人高奶奶以改善家計為初衷，並秉持用心、良心與誠心做一輩子行業的信念。

  • 消費者可透過生計官方網站選購，也能在全美各大華人超市直接購買；中秋期間官網還有每週限時優惠、免運方案與不定期贈禮。

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