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功德山9月19日起大悲菩提法會 寬如法師親臨弘法

洛杉磯訊
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功德山加州道場將於9月19日（星期六）至20日（星期日），在524 E. Pasadena St., Pomona隆重舉辦「大悲菩提法會」，恭迎功德山寺住持上寬下如大法師親臨洛杉磯弘法利生、宣講妙法，並帶領大眾恭誦大悲咒、舉行舍利灌頂加持等殊勝活動。9月21日（星期一），寬如法師並將帶領大眾前往Salt Creek Beach Park(33333 Pacific Coast Hwy., Dana Point)，舉行「遍灑三千」大悲咒水祈福活動，為洛杉磯及社會大眾祈福。

法會免費入場，並提供免費午齋及免費結緣品，報名及活動詳情可洽宏利師父，電話562-325-3924。

寬如法師長期致力於弘揚佛陀正法及大悲咒，始終秉承佛陀大悲濟世精神，興大悲風、降慈心雨、悲化十方、示導一切，所到之處帶領大眾發菩提心、行菩薩道。多年來，法師弘法足跡遍及亞洲、北美、澳洲及世界各地。無論面對何種艱難考驗，寬如法師始終悲願堅定、弘法不輟，以「難行能行、難忍能忍」的精神實踐菩薩道。

功德山寺表示，正因寬如法師長年弘法的悲心願力，感召諸佛示現法頌舍利。目前功德山供奉的法頌舍利已達數億顆，堪稱世界上供奉法頌舍利最多的寺院。功德山以弘揚佛陀正法為宗旨，希望引領更多大眾親近佛法、修習慈悲智慧、廣行菩薩道。

此次「大悲菩提法會」內容包括佛法開示、恭誦大悲咒及舍利灌頂加持等活動，希望藉由殊勝法會因緣，讓更多民眾有機會接觸佛法，在法師開示與法會活動中體驗佛教的慈悲與智慧。

更多功德山及國際道場相關資訊，可至功德山官方網站gondesan.info查詢。

精華 FAQ

  • 法會將於9月19日到20日在加州Pomona的524 E. Pasadena St.舉行，為期2天，並開放民眾免費參加。

  • 寬如法師將親臨洛杉磯弘法，宣講妙法，並帶領大眾恭誦大悲咒、舉行舍利灌頂加持，讓與會者體驗佛教慈悲與智慧。

  • 9月21日，寬如法師將帶領大眾前往Dana Point的Salt Creek Beach Park，舉行大悲咒水祈福活動，為洛杉磯及社會大眾祈福。

加州 洛杉磯

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